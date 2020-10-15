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15 Eki 2020 - 10:44- Ekonomi

Yastık ve yorganlar yüzde 20 indirimle Koçtaş'ta

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Koçtaş&#39;ta onlarca seçeneği ile yer alan yastıklar ve yorganlarda ekim ayı boyunca sürecek yüzde 20&#39;ye varan indirimler başladı.Şirketten yapıl...
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Koçtaş'ta onlarca seçeneği ile yer alan yastıklar ve yorganlarda ekim ayı boyunca sürecek yüzde 20'ye varan indirimler başladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşam alanları için tüm ihtiyaçları tek adreste toplayan Koçtaş'ta uyku grubu ürünlerinde ekim ayı boyunda yüzde 20'ye varan kaçırılmayacak indirimler başladı.

İyi bir uyku ile güne başlamak isteyenler için çeşit çeşit yastık ve yorganlarda indirimli fiyatlarla Koçtaş mağazalarından ve Türkiye'nin her yerinden "koctas.com.tr" ve Koçtaş mobil uygulaması aracılığıyla kolayca ulaşılabiliyor.

Koçtaş'ta bulunan, farklı vücut ısısına ve uyku alışkanlıklarına farklı kumaş ve dolgu malzemeleri ile hitap eden yastık ve yorganlar, konforlu bir uyku deneyimi sunarken güne sağlıklı ve zinde bir başlangıç yapmaya olanak sağlıyor.

Koçtaş uzmanları bebek, tek kişilik ve çift kişilik yastık ve yorganlar arasında seçim yaparken uygun sıcaklık ve dolgu özelliklerine dikkat edilmesini öneriyor. Uyku konforunu, kaliteli yatak örtüleri ve battaniye modelleri ile süsleyerek yatak odalarına farklı bir dokunuş katmak isteyenler de aradıkları her şeyi Koçtaş'ta bulabiliyor.

15 Eki 2020 - 10:44 AA Ankara- Ekonomi

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