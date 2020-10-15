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15 Eki 2020 - 16:00- Asayiş G: 15 Eki 2020 - 16:11

Arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında!

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Adana'da, arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Adana'da, arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İsmail Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Duruşmada, taraf avukatları ve tanıklar da hazır bulundu.

İsmail Y. savunmasında, tartıştıkları sırada Ramazan Kutan'ın elini beline götürdüğünü, arkadaşının bıçak ya da silahla kendisine zarar vereceğini düşündüğünü ileri sürerek, "Daha önce beni öldüreceğini söylüyordu. 'Yanımda bulunan bıçağı çıkartıp, bacağına iki tane vurup kaçayım' dedim. Bıçakla iki tane vurdum. O da bana iki yumruk vurdu. Bıçağı, kimse üzerime gelmesin diye sağa sola sallarken kendime geldiğimde Ramazan'ın düştüğünü gördüm. Herkes bana 'Ne yaptın sen?' diye bağırıyordu, sonra kaçtım." ifadelerini kullandı.

Tanık İ.H.D, olay yerine İsmail Y. ile gittiklerini anlatarak, "Ramazan ile karşılaştığımızda ikisi tartışmaya başladı. İsmail'in elinde bıçak vardı. Ona 'yapma' diyerek elinden bıçağı almak istedim, vermedi. Bıçağı cebine koyup 'yapmayacağım' dedi. O sırada İsmail aradan sıyrılıp Ramazan'ı bıçakladı." dedi.

Diğer tanıklar E.B. ve H.G. de olaya ilişkin bildiklerini anlattı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesinde, 10 Temmuz'da arkadaşı Ramazan Kutan'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İsmail Y. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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15 Eki 2020 - 16:00 AA Adana- Asayiş

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