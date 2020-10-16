Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti

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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.

Isınma hareketleri ve dar alanda oyunla başlayan antrenman, taktik çalışmayla devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan idman çift kale maçla sona erdi.





