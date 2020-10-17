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17 Eki 2020 - 12:08- Yaşam G: 17 Eki 2020 - 12:09

Bu illerdekiler dikkat! Kritik uyarı geldi! Dolu, hortum, sel, su baskını, yıldırım...

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün bölgenin kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde sağanağın kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün bölgenin kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sağanağın başta güney ilçeleri olmak üzere Edirne ile Tekirdağ’ın merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, hortum oluşum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
# Marmara Bölgesi, sağanak
# HAVA DURUMU İLE İLİŞKİLİ:
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17 Eki 2020 - 12:08 AA İstanbul- Yaşam

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