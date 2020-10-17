Haberler Ankara Haberler Ankara
17 Eki 2020 - 12:12- Eğitim G: 17 Eki 2020 - 12:13

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere tablet dağıtımına ilişkin uyarı

ABONE OL Google News Sayfamız

"Bilgisayarlarla ilgili dağıtım planı, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından, ailesinin gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, okul başarısı gibi hususlar dikkate alınarak yapılıyor"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet dağıtımına ilişkin velilere "Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun." uyarısında bulundu.

Ziya Selçuk, Twitter hesabından öğrencilere verilecek tabletlerin dağıtımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Velilere hitaben, "Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun lütfen." uyarısında bulunan Bakan Selçuk, "Ücretsiz tablet dağıtımları neye göre yapılıyor?" sorusunu yanıtladığı videoyu da paylaştı.

Bakan Selçuk, videoda Bakanlık veya diğer kuruluşlardan öğrencilere ulaştırılacak bilgisayarlarla ilgili dağıtım planının, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından, ailesinin gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, okul başarısı gibi hususlar dikkate alınarak yapıldığını belirterek tespit edilen öğrencilerin cihazlarını okullarından teslim alabileceklerini ifade etti.
# Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere uyarı, tablet dağıtımı, ziya selçuk
# EĞİTİM HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sınava girecekler dikkat! Erişime açıldı mask
Sınava girecekler dikkat! Erişime açıldı
Bakan Selçuk "uzaktan eğitimde müfredat nasıl yetişecek" sorusunu yanıtladı mask
Bakan Selçuk "uzaktan eğitimde müfredat nasıl yetişecek" sorusunu yanıtladı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankırı'da öğretmenlerle buluştu mask
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankırı'da öğretmenlerle buluştu
Ankara'da 5. Sınıflar Okula Ne Zaman Başlıyor? Okullar Haftada Kaç Gün Açık Olacak? mask
Ankara'da 5. Sınıflar Okula Ne Zaman Başlıyor? Okullar Haftada Kaç Gün Açık Olacak?
Yarın başlıyor! Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama! İşte detaylar... mask
Yarın başlıyor! Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama! İşte detaylar...
KPSS Ortaöğretim Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar! KPSS Sınav Ücreti Hangi Bankalara Yatırılıyor?  mask
KPSS Ortaöğretim Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar! KPSS Sınav Ücreti Hangi Bankalara Yatırılıyor? 
KPSS Ortaöğretim Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar? KPSS Sınav Ücreti Hangi Bankalara Yatırılıyor? mask
KPSS Ortaöğretim Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar? KPSS Sınav Ücreti Hangi Bankalara Yatırılıyor?
MEB öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için özel eğitim seti hazırladı mask
MEB öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için özel eğitim seti hazırladı
Ankara'da 12 Ekim Pazartesi hangi sınıflar okula gidecek? mask
Ankara'da 12 Ekim Pazartesi hangi sınıflar okula gidecek?
Ankara Üniversitesi Nerede, Nasıl Gidilir? Hangi Fakülteler ve Bölümler Var? mask
Ankara Üniversitesi Nerede, Nasıl Gidilir? Hangi Fakülteler ve Bölümler Var?

17 Eki 2020 - 12:12 AA Ankara- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sınava girecekler dikkat! Erişime açıldı mask
Sınava girecekler dikkat! Erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankırı'da öğretmenlerle buluştu mask
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankırı'da öğretmenlerle buluştu
Yarın başlıyor! Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama! İşte detaylar... mask
Yarın başlıyor! Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama! İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "eğitim için tedbir" çağrısı mask
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "eğitim için tedbir" çağrısı
MEB, 500 bin tabletin dağıtımına gelecek haftadan itibaren başlıyor mask
MEB, 500 bin tabletin dağıtımına gelecek haftadan itibaren başlıyor
Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı mask
Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Anket Sizce hangi ülke Türkiye'nin düşmanı - ANKET
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Muhittin Böcek 40 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu... mask
Muhittin Böcek 40 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu...
Son Dakika! Bakan Koca'dan korkutan uyarı! Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde... mask
Son Dakika! Bakan Koca'dan korkutan uyarı! Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde...
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! mask
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat!
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Tüm Türkiye'de uygulanacak mask
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Tüm Türkiye'de uygulanacak
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var... mask
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var...
Vaka sayısı patladı! O ilde 89 ev daha karantinaya alındı mask
Vaka sayısı patladı! O ilde 89 ev daha karantinaya alındı

GALERİ

İzmir'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı mask
İzmir'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz'den kritik uyarı! mask
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz'den kritik uyarı!
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 17 Ekim 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 17 Ekim 2020
Öğretmen Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 18 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Öğretmen Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 18 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 18 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 18 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Maria ile Mustafa 7. Bölüm Full İzle! 18 Ekim Maria ile Mustafa Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Maria ile Mustafa 7. Bölüm Full İzle! 18 Ekim Maria ile Mustafa Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL