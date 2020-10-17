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17 Eki 2020 - 12:35- Asayiş G: 17 Eki 2020 - 12:36

Eminönü'nde denizde ceset bulundu

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Eminönü'nde denizde bir erkek cesedi bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Eminönü'nde denizde bir erkek cesedi bulundu.

Eminönü açıklarında denizde bir ceset gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan ve 55 yaşlarında bir erkeğe ait olan cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Ceset, savcılığın incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırılacak.
# ceset, eminönü
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17 Eki 2020 - 12:35 AA İstanbul- Asayiş

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