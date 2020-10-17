Eminönü'nde denizde ceset bulundu

Eminönü'nde denizde bir erkek cesedi bulundu.
Eminönü açıklarında denizde bir ceset gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan ve 55 yaşlarında bir erkeğe ait olan cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.
Ceset, savcılığın incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırılacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.