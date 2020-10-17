Haberler Ankara Haberler Ankara
17 Eki 2020 - 23:21- Belediyeler

Türk Konseyinden Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü mesajı:

ABONE OL Google News Sayfamız

"Azerbaycan'ın uluslararası olarak tanınan toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek ve bu topraklar üzerindeki egemenliğini sağlamak için uluslararası hukuka uygun yürüttüğü meşru mücadelesine olan güçlü desteğimizi yineliyoruz"
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, "Azerbaycan'ın uluslararası olarak tanınan toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek ve bu topraklar üzerindeki egemenliğini sağlamak için uluslararası hukuka uygun yürüttüğü meşru mücadelesine olan güçlü desteğimizi yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Türk Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Amreyev, Türk Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten kurucu üye devlet Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladığını belirtti.

Bu vesileyle bu ülkenin halkına ve hükümetine yürekten tebriklerini iletmekten onur duyduğunu vurgulayan Amreyev, şunları kaydetti:

"Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Konseyi tarafından 18 Ekim 1991'de kabul edilen, 1918-1920'de mevcut olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin halefi olarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tüm dünyaya ilan eden Devletin Bağımsızlığına İlişkin Anayasal Kanun, kardeş Azerbaycan halkının kaderinde büyük bir tarihsel öneme sahiptir."

Amreyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bilge liderliğinde 29 yıllık bağımsızlık döneminde ülkenin bölgede istikrar ve barış unsuru haline gelerek, siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda kaydettiği büyük ilerlemelere gururla tanık olduklarını belirtti.

Azerbaycan'ın Türk Konseyi çerçevesinde önemli bir rol oynadığına işaret eden Amreyev, Konseyin kurucu belgesinin Nahcivan’da imzalandığını hatırlattı.

Konseyin kuruluşunun 10. yıl dönümüne denk gelen 7. zirvesine Azerbaycan'ın başarıyla ev sahipliği yaptığını kaydeden Amreyev, Konseyin olağanüstü zirvesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler altında yine Azerbaycan’ın girişimiyle düzenlendiğini vurguladı.

Genel Sekreter Amreyev, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan ulusunun tarihinin bu önemli döneminde, kardeş Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası olarak tanınan toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek ve bu topraklar üzerindeki egemenliğini sağlamak için uluslararası hukuka uygun yürüttüğü meşru mücadelesine olan güçlü desteğimizi yineliyoruz.

Kardeş Azerbaycan'ın şanlı bayrağının azat edilmiş kadim topraklarında dalgalanacağına inancımı ifade ederek, bu kutlu gün vesilesiyle bir kez daha içten tebriklerimi sunuyor, Azerbaycan halkına barış, refah ve huzur dolu bir gelecek temenni ediyorum. Bağımsızlık Günü'nüz kutlu olsun."

17 Eki 2020 - 23:21 AA Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Geçen yıl yanan orman alanlarının yarısından fazlası ağaçlandırıldı mask
Geçen yıl yanan orman alanlarının yarısından fazlası ağaçlandırıldı
Ankaralılar dikkat! ASKİ'den “suyumuzu tasarruflu kullanalım” uyarısı mask
Ankaralılar dikkat! ASKİ'den “suyumuzu tasarruflu kullanalım” uyarısı
Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti mask
Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Anket Sizce hangi ülke Türkiye'nin düşmanı - ANKET
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Muhittin Böcek 40 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu... mask
Muhittin Böcek 40 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu...
Son Dakika! Bakan Koca'dan korkutan uyarı! Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde... mask
Son Dakika! Bakan Koca'dan korkutan uyarı! Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde...
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! mask
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat!
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Tüm Türkiye'de uygulanacak mask
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Tüm Türkiye'de uygulanacak
Vaka sayısı patladı! O ilde 89 ev daha karantinaya alındı mask
Vaka sayısı patladı! O ilde 89 ev daha karantinaya alındı
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var... mask
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var...

GALERİ

Lut Kavmi Neden Helak Oldu? Kur’an-ı Kerim Bu Konuda Ne Diyor? mask
Lut Kavmi Neden Helak Oldu? Kur’an-ı Kerim Bu Konuda Ne Diyor?
Ankara'da Ziraat Bankası Müzesi Nerede? Ziraat Bankası Müzesine nasıl gidilir? mask
Ankara'da Ziraat Bankası Müzesi Nerede? Ziraat Bankası Müzesine nasıl gidilir?
Ankara Jandarma Müzesi Nerede? Jandarma Müzesine Nasıl Gidilir? mask
Ankara Jandarma Müzesi Nerede? Jandarma Müzesine Nasıl Gidilir?
Ankara'da Doğalgaz Metreküp Fiyatı Ne Kadar, Nasıl Hesaplanır? mask
Ankara'da Doğalgaz Metreküp Fiyatı Ne Kadar, Nasıl Hesaplanır?
Ankara'da Midye Nerede Yenir, Midyeler Taze Mi? mask
Ankara'da Midye Nerede Yenir, Midyeler Taze Mi?
Ankara'da Arsa Yatırımı Yapılacak Bölgeler 2021 - Nereden Arsa Alınır? mask
Ankara'da Arsa Yatırımı Yapılacak Bölgeler 2021 - Nereden Arsa Alınır?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL