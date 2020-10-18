Haberler Ankara Haberler Ankara
18 Eki 2020 - 12:00- Asayiş G: 18 Eki 2020 - 12:01

Son dakika! Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 11.07'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
# 4, deprem, Ege Denizi
# DEPREM HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ege Denizi beşik gibi sallanıyor: Dört saatte 5 büyüklüğünde 2 deprem mask
Ege Denizi beşik gibi sallanıyor: Dört saatte 5 büyüklüğünde 2 deprem
Bodrum'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı mask
Bodrum'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Son Dakika Deprem! Malatya yine sallandı mask
Son Dakika Deprem! Malatya yine sallandı
Son Dakika! Malatya'da deprem! Validen ilk açıklama geldi mask
Son Dakika! Malatya'da deprem! Validen ilk açıklama geldi
Son Dakika! Deprem oldu! O şehir çok fena sallandı mask
Son Dakika! Deprem oldu! O şehir çok fena sallandı
Yangından geriye kalanlar yürekleri yaktı mask
Yangından geriye kalanlar yürekleri yaktı
Malatya Valiliği'nden Deprem Açıklaması mask
Malatya Valiliği'nden Deprem Açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin paylaşım mask
Kılıçdaroğlu'ndan Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin paylaşım
Bakan Soylu'dan Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama mask
Bakan Soylu'dan Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama
Son Dakika! Malatya'da deprem meydana geldi - Video Haber mask
Son Dakika! Malatya'da deprem meydana geldi - Video Haber

18 Eki 2020 - 12:00 AA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Eminönü'nde denizde ceset bulundu mask
Eminönü'nde denizde ceset bulundu
Ankara'da terör örgütü MLKP üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı mask
Ankara'da terör örgütü MLKP üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika! FETÖ operasyonu: Aktif görevde subayların da olduğu 14 şüpheli yakalandı mask
Son Dakika! FETÖ operasyonu: Aktif görevde subayların da olduğu 14 şüpheli yakalandı
FETÖ'nün "Türkiye adliye ve cezaevi yapılanması" ana davası istinaftan geçti mask
FETÖ'nün "Türkiye adliye ve cezaevi yapılanması" ana davası istinaftan geçti
SON DAKİKA! Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı! mask
SON DAKİKA! Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı!
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonu: 14 gözaltı mask
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonu: 14 gözaltı
Anket Sizce Boşanma Sorası NAFAKA verilmeli Mi?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika! Bakan Koca'dan korkutan uyarı! Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde... mask
Son Dakika! Bakan Koca'dan korkutan uyarı! Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde...
Muhittin Böcek 40 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu... mask
Muhittin Böcek 40 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu...
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Tüm Türkiye'de uygulanacak mask
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Tüm Türkiye'de uygulanacak
Eminönü'nde denizde ceset bulundu mask
Eminönü'nde denizde ceset bulundu
Vaka sayısı patladı! O ilde 89 ev daha karantinaya alındı mask
Vaka sayısı patladı! O ilde 89 ev daha karantinaya alındı
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var... mask
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var...

GALERİ

Ankara Keçiören’de 2 ton elektronik atık geri dönüşüme kazandırıldı mask
Ankara Keçiören’de 2 ton elektronik atık geri dönüşüme kazandırıldı
Profesör köy okullarını gezip öğrencileri motive ediyor mask
Profesör köy okullarını gezip öğrencileri motive ediyor
Sonradan yerleştiği köye muhtar olan kadın hizmet için koşturuyor mask
Sonradan yerleştiği köye muhtar olan kadın hizmet için koşturuyor
Tek yumurta ikizi doktorlar şifa dağıtıyor mask
Tek yumurta ikizi doktorlar şifa dağıtıyor
MSB'den Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü klibi mask
MSB'den Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü klibi
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 18 Ekim 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 18 Ekim 2020
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL