Haberler Ankara Haberler Ankara
18 Eki 2020 - 17:29- Belediyeler

BTP 5. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa Hüseyin Baş seçildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 5. Olağanüstü Büyük Kongresi&#39;nde genel başkanlığa Hüseyin Baş seçildi.Sincan Harikalar Diyarı Nejat Uygur Amfi Tiya...
mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 5. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa Hüseyin Baş seçildi.

Sincan Harikalar Diyarı Nejat Uygur Amfi Tiyatro'daki kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan kurulunun belirlenmesi, parti tüzüğündeki değişiklik ve tüzüğe yapılan eklemelerin oylanmasının ardından Genel Başkan Hüseyin Baş kürsüye gelerek konuşma yaptı.

Baş, kendisini Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına adadığını ifade ederek milli parayla ticaret ve milli ekonomi vurgusu yaptı. Milli ekonomi modeli uygulanmadan refaha ulaşılamayacağını savunan Baş, babası Haydar Baş'ın gündeme getirdiği "ev hanımlarına maaş" uygulamasının pazarı güçlendireceğini, enflasyon ve dövizi düşüreceğini, üretim ile ihracatı artıracağını söyledi.

Tek aday olarak kongreye giren Baş, oy kullanan 1100 delegenin tamamının oyunu alarak, BTP Genel Başkanı oldu.

Baş, babası Haydar Baş'ın vefatının ardından Nisan ayında toplanan Merkez Yönetim Kurulu tarafından genel başkanlığa getirilmişti.

18 Eki 2020 - 17:29 AA Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türk Konseyinden Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü mesajı: mask
Türk Konseyinden Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü mesajı:
Ankaralılar dikkat! ASKİ'den “suyumuzu tasarruflu kullanalım” uyarısı mask
Ankaralılar dikkat! ASKİ'den “suyumuzu tasarruflu kullanalım” uyarısı
Anket Sizce Boşanma Sorası NAFAKA verilmeli Mi?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika! Bakan Koca'dan korkutan uyarı! Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde... mask
Son Dakika! Bakan Koca'dan korkutan uyarı! Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde...
Muhittin Böcek 40 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu... mask
Muhittin Böcek 40 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu...
Son dakika! Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu mask
Son dakika! Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu
Eminönü'nde denizde ceset bulundu mask
Eminönü'nde denizde ceset bulundu
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Tüm Türkiye'de uygulanacak mask
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Tüm Türkiye'de uygulanacak
Ankaralılar dikkat! ASKİ'den “suyumuzu tasarruflu kullanalım” uyarısı mask
Ankaralılar dikkat! ASKİ'den “suyumuzu tasarruflu kullanalım” uyarısı

GALERİ

Ukrayna Avrupa Birliği Üyesi Mİ? mask
Ukrayna Avrupa Birliği Üyesi Mİ?
Halkbank - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3 - 0 mask
Halkbank - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3 - 0
Büyük Birlik Partisi 11. Olağan Kurultayı mask
Büyük Birlik Partisi 11. Olağan Kurultayı
Evleri 2 kez soyulan ailenin "kamera" önlemi de üçüncü soygunu durduramadı mask
Evleri 2 kez soyulan ailenin "kamera" önlemi de üçüncü soygunu durduramadı
Ankara Mamak Belediyesi’nden Uçurtma Şenliği mask
Ankara Mamak Belediyesi’nden Uçurtma Şenliği
Ankara Keçiören’de 2 ton elektronik atık geri dönüşüme kazandırıldı mask
Ankara Keçiören’de 2 ton elektronik atık geri dönüşüme kazandırıldı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL