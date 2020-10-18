18 Eki 2020 - 19:21- Belediyeler
Büyük Birlik Partisi 11. Olağan Kongresi
Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen 11. BBP Olağan Kongresi'nde Genel Başkan Mustafa Destici yeniden Genel Başkanlığa seçildi. Destici, seçimin ardından partilileri selamladı.
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Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen 11. BBP Olağan Kongresi'nde Genel Başkan Mustafa Destici yeniden Genel Başkanlığa seçildi. Destici, seçimin ardından partilileri selamladı.
18 Eki 2020 - 19:21 AA Ankara- Belediyeler Yazdır
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.