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18 Eki 2020 - 19:21- Belediyeler

Büyük Birlik Partisi 11. Olağan Kongresi

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Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen 11. BBP Olağan Kongresi'nde Genel Başkan Mustafa Destici yeniden Genel Başkanlığa seçildi. Destici, seçimin ardından partilileri selamladı.
Büyük Birlik Partisi 11. Olağan Kongresi mask
Büyük Birlik Partisi 11. Olağan Kongresi
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Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen 11. BBP Olağan Kongresi'nde Genel Başkan Mustafa Destici yeniden Genel Başkanlığa seçildi. Destici, seçimin ardından partilileri selamladı.

18 Eki 2020 - 19:21 AA Ankara- Belediyeler

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Erdoğan, AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2) mask
Erdoğan, AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2)
Destici, BBP 11. Olağan Kurultayı'nda konuştu: mask
Destici, BBP 11. Olağan Kurultayı'nda konuştu:
Erdoğan:"Hiçbir siyasi, ideolojik, sosyal, kültürel, ekonomik mülahaza, birlik beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha önemli, daha hayati değildir" mask
Erdoğan:"Hiçbir siyasi, ideolojik, sosyal, kültürel, ekonomik mülahaza, birlik beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha önemli, daha hayati değildir"
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Büyük Birlik Partisi 11. Olağan Kurultayı
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