Şanlıurfa'da bir fabrikada çalışan 10 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ayakkabı fabrikasında çalışan işçilerin bir kısmı, öğle yemeğinden sonra fenalaştı.
Bulantı ve kusma şikayeti olan işçiler için fabrikanın bulunduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
İşçilerden 10'u ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.