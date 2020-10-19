Türkiye'nin ilk dijital pist şampiyonu Özcan Yılmaz oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sene ilk kez düzenlenen 2020 Türkiye Dijital Pist Şampiyonası'nın birincisi Özcan Yılmaz oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından, Spor Toto, Shell Helix, TRT Spor 2 ve motorsport.com'un katkılarıyla, Red Bull Gaming Ground çatısı altında düzenlenen 2020 Türkiye Dijital Pist Şampiyonası, Monza Pisti'nde koşulan 10. ayak yarışları ile tamamlandı.

Türkiye, pandemi döneminde, Gençlik ve Spor Bakanlığının 'evde kal hareketsiz kalma' çağrıları kapsamında TOSFED tarafından gerçekleştirilen organizasyon ile Uluslararası Otomobil Federasyonuna (FIA) bağlı 146 ülke arasında ulusal statüde dijital şampiyona düzenleyen ilk ve tek ülke olmayı başardı.



Monza Pisti'nde 17 Ekim Cumartesi akşamı koşulan son ayakta, ilk yarışı Batuhan Bilgin kazanırken, ikinci yarışta zafer Aytaç Gördös'ün oldu. İki yarışı da puan potasında bitirmeyi başaran Özcan Yılmaz turnuvanın şampiyonu oldu.



Gran Turismo Red Bull X2014 Standard Gr.X araçlar kullanılan ilk yarışa lider olarak gelen Özcan Yılmaz yarışı ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluğunu garantiledi.

Şampiyonada mayıs ayından bu yana Avusturya, Brezilya, İngiltere, İtalya, Japonya, Fransa, İspanya, Belçika, Almanya ve son olarak da İtalya'da koşulan 10 ayak ve 20 yarış gerçekleştirildi.

Özcan Yılmaz, yarışın ardından yaptığı açıklamada, "Daha önce, dijital otomobil sporları platformunda, hem GTTY (Gran Turismo Türk Yıldızları) olarak kendi aramızda hem de uluslararası yarışmalara katılıyordum. İlk kez Türkiye Dijital Pist Şampiyonası düzenleneceğini duyduğum zaman çok mutlu oldum. Her bir yarış birbirinden mücadeleli ve heyecanlı geçti. Çekişmeli geçen ilk 4 ayaktan sonra liderliğe yükseldim ve sonra da liderliğimi korudum. Performansımdan çok memnunum, ancak zaman zaman hatalarım oldu ve bunlardan ders çıkarmayı bilerek ilerleme kaydettim ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladım. Şampiyon olmaktan dolayı çok mutluyum, gerçekten muhteşem bir duygu. Diğer tüm pilot arkadaşlarıma da fair-play çerçevesinde sezon boyunca gösterdikleri performanslar için de teşekkür ederim. Sezonu ikinci tamamlayan Aytaç Gördös ve üçüncü olan Sefa Batuhan Bilgin'i de kutluyorum. TOSFED ailesine, motorsport camiasına, sponsor firmalara ve bana en büyük desteği veren sevgili aileme katkılarından dolayı çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.