Haberler Ankara Haberler Ankara
19 Eki 2020 - 15:17- Asayiş G: 19 Eki 2020 - 15:26

Son Dakika! 11 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 11 hakim ve savcıyı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç etti.

HSK Genel Kurulunda, FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti belirlenen hakim ve savcıların durumu görüşüldü.

Genel Kurulda yapılan değerlendirmelerde, çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, örgütün mahrem imamlarına ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların anlatımları dikkate alınarak 11 hakim ve savcının FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti bulunduğu sonucuna varıldı.

Kurul, bu nedenlerle 11 hakim ve savcının ihracına karar verdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yaşanan süreçte HSK tarafından 4 bin 500'den fazla hakim ve savcı hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapılmış ve bu kişiler meslekten ihraç edilmişti.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor mask
Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı mask
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
10 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı mask
10 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Son Dakika! Eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı mask
Son Dakika! Eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı
Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı baba ve oğlunun cenazesi toprağa verildi mask
Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı baba ve oğlunun cenazesi toprağa verildi
Kadir Şeker'in avukatlarından karara itiraz! mask
Kadir Şeker'in avukatlarından karara itiraz!
Kağıthane'de cinayet zanlıları yakalandı! mask
Kağıthane'de cinayet zanlıları yakalandı!
Hatay'da 2 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi mask
Hatay'da 2 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi
Sahte içkiye 10 günde büyük darbe vuruldu mask
Sahte içkiye 10 günde büyük darbe vuruldu
Evleri 2 kez soyulan ailenin "kamera" önlemi de üçüncü soygunu durduramadı mask
Evleri 2 kez soyulan ailenin "kamera" önlemi de üçüncü soygunu durduramadı

19 Eki 2020 - 15:17 AA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kadir Şeker'in avukatlarından karara itiraz! mask
Kadir Şeker'in avukatlarından karara itiraz!
Kağıthane'de cinayet zanlıları yakalandı! mask
Kağıthane'de cinayet zanlıları yakalandı!
Hatay'da 2 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi mask
Hatay'da 2 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi
Sahte içkiye 10 günde büyük darbe vuruldu mask
Sahte içkiye 10 günde büyük darbe vuruldu
Son dakika! Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu mask
Son dakika! Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu
Eminönü'nde denizde ceset bulundu mask
Eminönü'nde denizde ceset bulundu
Anket Sizce Boşanma Sorası NAFAKA verilmeli Mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika! Bakan Koca'dan korkutan uyarı! Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde... mask
Son Dakika! Bakan Koca'dan korkutan uyarı! Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde...
Son dakika! Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu mask
Son dakika! Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu
Muhittin Böcek 40 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu... mask
Muhittin Böcek 40 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu...
Eminönü'nde denizde ceset bulundu mask
Eminönü'nde denizde ceset bulundu
Kovid-19 tekrar geçirilebilir! mask
Kovid-19 tekrar geçirilebilir!
Ankaralılar dikkat! ASKİ'den “suyumuzu tasarruflu kullanalım” uyarısı mask
Ankaralılar dikkat! ASKİ'den “suyumuzu tasarruflu kullanalım” uyarısı

GALERİ

Ankara İş Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara İş Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Adliyesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Adliyesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Milli voleybolcu Metin Toy'un babasının cenazesi, toprağa verildi mask
Milli voleybolcu Metin Toy'un babasının cenazesi, toprağa verildi
SGK Tüp Bebek Tedavisinin Masraflarını Karşılıyor Mu? SGK Tüp Bebek Başvuru Koşulları Nelerdir? mask
SGK Tüp Bebek Tedavisinin Masraflarını Karşılıyor Mu? SGK Tüp Bebek Başvuru Koşulları Nelerdir?
Devlet Hastaneleri Diş Teli Takar Mı? 2020 Devlette Diş Teli Tedavisi Fiyatları mask
Devlet Hastaneleri Diş Teli Takar Mı? 2020 Devlette Diş Teli Tedavisi Fiyatları
Son Dakika! Eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı mask
Son Dakika! Eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL