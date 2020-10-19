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19 Eki 2020 - 16:14- Asayiş G: 19 Eki 2020 - 16:25

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı gözaltına alındı.

Elif Duman
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra, Canik, Terme, Yakakent, Çarşamba, 19 Mayıs ve Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen 10 adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeği "Ozon"un da kullanıldığı aramalarda 12 kilo 170 gram kubar esrar, 22 gram kenevir tohumu, 103 sentetik hap, 3 gram sentetik uyuşturucu, 2 tabanca, 6 av tüfeği, 30 fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.
# dedektör köpeği, Ozon, Samsun, uyuşturucu, jandarma, operasyon
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19 Eki 2020 - 16:14 AA Samsun- Asayiş

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