Haberler Ankara Haberler Ankara
19 Eki 2020 - 17:02- Belediyeler

AA ve TİKA iş birliğinde "Çevrim içi Diplomasi Muhabirliği Eğitim Programı" başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Anadolu Ajansının (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle TİKA&#39;nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında dü...
mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Anadolu Ajansının (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında düzenlenen "Çevrim içi Diplomasi Muhabirliği Eğitim Programı" başladı.

TİKA Eğitim Koordinatörlüğü öncülüğünde düzenlenen ve 13 ülkeden 56 medya temsilcisinin katıldığı programın açılışında konuşan AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, klasik medyanın yerini yeni medyaya bıraktığı bugünlerde geleneksel gazeteciliğin de uzman gazeteciliğe dönüştüğünü söyledi.

Diplomasi Muhabirliği Eğitim Programını da bu kapsamda düzenlediklerini belirten İşbilir, "Diplomasi, çok geniş bir saha olduğu için uzman gazeteci olma yolunda çok elverişli. Sistematik okuma ve bir alana yoğunlaşma, diplomasi muhabirliğinde çok önemli. Sizleri, bu programda Anadolu Ajansının usta diplomasi muhabirleriyle buluşturacağız. Bu kısa sürede diplomasi muhabirliğinin bazı örneklerini çalışacağız." diye konuştu.

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli de eğitim programlarına büyük önem verdiklerini, TİKA’nın 2017'den itibaren gerçekleştirdiği medya eğitimlerine 40'tan fazla ülkede 700'ü aşkın medya temsilcisinin katıldığını dile getirdi.

Programın katılımcılar için önemine işaret eden Tanyeli, alanında başarılı diplomasi muhabirlerinin deneyimlerini ve bilgilerini katılımcılarla paylaşacağını kaydetti.

Programın ilk günü, AA Dış Haberler Muhabiri Şerife Çetin'in "Uluslararası Gazetecilik: AB ve NATO" eğitimiyle sona erdi.

Eğitim programının ikinci gününde, AA Avrupa Haberleri Kıdemli Muhabiri Hasan Esen ile AA Londra Ekonomi Başmuhabiri Gökhan Kurtaran "Uluslararası Habercilik: Brexit ve Avrupa Birliği", AA Ortadoğu Haberleri Muhabiri Enes Canlı da "Orta Doğu’da Gazetecilik ve Çatışma Bölgeleri" eğitimini verecek.

Program, 21 Ekim Çarşamba günü AA Ortadoğu Haberleri Muhabiri Enes Canlı'nın "Orta Doğu'da Gazetecilik ve Çatışma Bölgeleri" eğitiminin ikinci bölümü ve AA İngilizce Haberler Kıdemli Muhabiri Ahmet Gürhan Kartal'ın "İleri Röportaj Teknikleri" dersiyle sona erecek.

19 Eki 2020 - 17:02 AA Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Anadolu'nun ilk telsiz telgraf istasyonu 114 yıl sonra restore ediliyor mask
Anadolu'nun ilk telsiz telgraf istasyonu 114 yıl sonra restore ediliyor
Büyük Birlik Partisi 11. Olağan Kongresi mask
Büyük Birlik Partisi 11. Olağan Kongresi
BTP 5. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa Hüseyin Baş seçildi mask
BTP 5. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa Hüseyin Baş seçildi
Erdoğan, AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2) mask
Erdoğan, AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2)
Destici, BBP 11. Olağan Kurultayı'nda konuştu: mask
Destici, BBP 11. Olağan Kurultayı'nda konuştu:
Erdoğan:"Hiçbir siyasi, ideolojik, sosyal, kültürel, ekonomik mülahaza, birlik beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha önemli, daha hayati değildir" mask
Erdoğan:"Hiçbir siyasi, ideolojik, sosyal, kültürel, ekonomik mülahaza, birlik beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha önemli, daha hayati değildir"
Anket Sizce Boşanma Sorası NAFAKA verilmeli Mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika! Bakan Koca'dan korkutan uyarı! Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde... mask
Son Dakika! Bakan Koca'dan korkutan uyarı! Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde...
Son dakika! Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu mask
Son dakika! Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu
Muhittin Böcek 40 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu... mask
Muhittin Böcek 40 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu...
Eminönü'nde denizde ceset bulundu mask
Eminönü'nde denizde ceset bulundu
Kovid-19 tekrar geçirilebilir! mask
Kovid-19 tekrar geçirilebilir!
Ankaralılar dikkat! ASKİ'den “suyumuzu tasarruflu kullanalım” uyarısı mask
Ankaralılar dikkat! ASKİ'den “suyumuzu tasarruflu kullanalım” uyarısı

GALERİ

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Asadov'la görüştü mask
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Asadov'la görüştü
Ankara Sincan Batı Adliyesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Sincan Batı Adliyesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara İş Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara İş Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Adliyesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Adliyesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Milli voleybolcu Metin Toy'un babasının cenazesi, toprağa verildi mask
Milli voleybolcu Metin Toy'un babasının cenazesi, toprağa verildi
SGK Tüp Bebek Tedavisinin Masraflarını Karşılıyor Mu? SGK Tüp Bebek Başvuru Koşulları Nelerdir? mask
SGK Tüp Bebek Tedavisinin Masraflarını Karşılıyor Mu? SGK Tüp Bebek Başvuru Koşulları Nelerdir?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL