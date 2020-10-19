Haberler Ankara Haberler Ankara
19 Eki 2020 - 20:44- Belediyeler

Türk Konseyi Gençlik Platformundan Azerbaycan'a destek

ABONE OL Google News Sayfamız

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Gençlik Platformu, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele eden Az...
mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Gençlik Platformu, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele eden Azerbaycan'a desteğini bildirdi.

Türk Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Konseyi Gençlik Platformu Yönetim Kurulu bölgedeki güncel gelişmeleri tartışmak için çevrim içi olarak toplandı.

Toplantıya Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Intigam Babayev, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gismat Gozalov ve tüm üye devletlerden Gençlik Platformu Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik son askeri saldırılarının ana tartışma konusu olduğu toplantıda, Gençlik Platformu Yönetim Kurulu, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarındaki sivil hedeflere ayrım gözetmeksizin keyfi ve gelişigüzel saldırılar yoluyla uluslararası insani hukuku açıkça ihlal etmesini kınayarak uluslararası topluma Ermeni silahlı kuvvetlerinin sivillere yönelik saldırılarını durdurması için gerekli adımları atma çağrısında bulundu.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Babayev, Bakanlığı ile Azerbaycan gençlik STK'larının çatışmaların başından bu yana Azerbaycan'ın haklı davasını savunmak için üstlendikleri rol hakkında Gençlik Platformu Yönetim Kurulu üyelerine bilgi verdi.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gozalov da Türk Konseyinin konuyla ilgili attığı adımlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Türk Konseyinin Gence ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerinde sivillere yönelik keyfi saldırıları nedeniyle Ermenistan'ı kınadığını hatırlatan Gozalov, Azerbaycan'ın uluslararası alanda tanınan sınırlarının egemenliği, toprak bütünlüğü ve dokunulmazlığı temelinde Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının bir an önce çözüme kavuşmasının önemine vurgu yaptı.

Gozalov, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'ın tüm işgal edilmiş topraklarından derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmesini talep eden ve 1993 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını da hatırlattı.

Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarının bir an önce özgürleştirilmesi amacıyla yürüttüğü haklı mücadelesine destek veren Türk Konseyi Gençlik Platformu Yönetim Kurulu üyeleri, Azerbaycan'ın meşru mücadelesini desteklemek üzere sonraki süreçte atılacak adımlara dair bir yol haritası da kabul etti.

19 Eki 2020 - 20:44 AA Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye'nin ilk dijital pist şampiyonu Özcan Yılmaz oldu mask
Türkiye'nin ilk dijital pist şampiyonu Özcan Yılmaz oldu
Büyük Birlik Partisi 11. Olağan Kongresi mask
Büyük Birlik Partisi 11. Olağan Kongresi
BTP 5. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa Hüseyin Baş seçildi mask
BTP 5. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa Hüseyin Baş seçildi
Erdoğan, AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2) mask
Erdoğan, AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2)
Destici, BBP 11. Olağan Kurultayı'nda konuştu: mask
Destici, BBP 11. Olağan Kurultayı'nda konuştu:
Erdoğan:"Hiçbir siyasi, ideolojik, sosyal, kültürel, ekonomik mülahaza, birlik beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha önemli, daha hayati değildir" mask
Erdoğan:"Hiçbir siyasi, ideolojik, sosyal, kültürel, ekonomik mülahaza, birlik beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha önemli, daha hayati değildir"
Anket Sizce Boşanma Sorası NAFAKA verilmeli Mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika! Bakan Koca'dan korkutan uyarı! Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde... mask
Son Dakika! Bakan Koca'dan korkutan uyarı! Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde...
Son dakika! Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu mask
Son dakika! Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu
Muhittin Böcek 40 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu... mask
Muhittin Böcek 40 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu...
Eminönü'nde denizde ceset bulundu mask
Eminönü'nde denizde ceset bulundu
Kovid-19 tekrar geçirilebilir! mask
Kovid-19 tekrar geçirilebilir!
Ankaralılar dikkat! ASKİ'den “suyumuzu tasarruflu kullanalım” uyarısı mask
Ankaralılar dikkat! ASKİ'den “suyumuzu tasarruflu kullanalım” uyarısı

GALERİ

İşkur Kaydı Nasıl Yapılır 2020! Ankara'da İŞKUR is başvurusu nasıl yapılır? mask
İşkur Kaydı Nasıl Yapılır 2020! Ankara'da İŞKUR is başvurusu nasıl yapılır?
E-Devlet Üzerinden İkametgah Değişikliği Nasıl Yapılır? İşte Ankara ikametgah değişikliği detayları... mask
E-Devlet Üzerinden İkametgah Değişikliği Nasıl Yapılır? İşte Ankara ikametgah değişikliği detayları...
Ankara'da Koronavirüs Kaosu! Gören Korkudan Çığlık Atıp, Son Sürat Kaçtı... Böylesi Dünyada Görülmedi! mask
Ankara'da Koronavirüs Kaosu! Gören Korkudan Çığlık Atıp, Son Sürat Kaçtı... Böylesi Dünyada Görülmedi!
E-Devlet Kapısı Üzerinden Sülüs Nasıl Alınır? E-Devlet Kapısı Üzerinden Askerlik Durum Belgesi Nasıl Alınır? mask
E-Devlet Kapısı Üzerinden Sülüs Nasıl Alınır? E-Devlet Kapısı Üzerinden Askerlik Durum Belgesi Nasıl Alınır?
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Asadov'la görüştü mask
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Asadov'la görüştü
Ankara Sincan Batı Adliyesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Sincan Batı Adliyesi Nerede, Nasıl Gidilir?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL