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23 Eki 2020 - 16:30- Spor G: 23 Eki 2020 - 16:31

Ankaragücü'nde koronavirüs şoku!

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MKE Ankaragücü Kulübü, 2 sağlık personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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MKE Ankaragücü Kulübü, 2 sağlık personelinin yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan Kovid-19 testleri sonucunda iki sağlık personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan personellerimize acil şifalar diliyoruz." denildi.
# başkent, futbol, Kovid-19, MKE Ankaragücü, koronavirüs, sağlık
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23 Eki 2020 - 16:30 AA Ankara- Spor

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