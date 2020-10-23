Bakan Albayrak, kadın örgütü temsilcileriyle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, W20 (Women20) Türkiye Delegasyonu ile yaptıkları toplantıda kadınların iş hayatında olumlu etkiler sağlayacak projeleri konuştuklarını belirtti.



Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, W20 Türkiye Delegasyonu ile yaptıkları toplantıda, kadınların iş hayatına katılımı ve yaşadığı sorunları ele aldıklarını bildirdi.



Toplantıda, KADEM, KAGİDER ve TİKAD temsilcilerinin de görüşlerini aktardığını ifade eden Albayrak, “Toplantıda kadınların iş hayatında olumlu etkiler sağlayacak projeleri konuştuk." değerlendirmesinde bulundu.