Haberler Ankara Haberler Ankara
23 Eki 2020 - 20:36- Ekonomi

Bakan Albayrak, kadın örgütü temsilcileriyle buluştu

ABONE OL Google News Sayfamız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, W20 (Women20) Türkiye Delegasyonu ile yaptıkları toplantıda kadınların iş hayatında olumlu etkiler sağlayacak...
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, W20 (Women20) Türkiye Delegasyonu ile yaptıkları toplantıda kadınların iş hayatında olumlu etkiler sağlayacak projeleri konuştuklarını belirtti.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, W20 Türkiye Delegasyonu ile yaptıkları toplantıda, kadınların iş hayatına katılımı ve yaşadığı sorunları ele aldıklarını bildirdi.

Toplantıda, KADEM, KAGİDER ve TİKAD temsilcilerinin de görüşlerini aktardığını ifade eden Albayrak, “Toplantıda kadınların iş hayatında olumlu etkiler sağlayacak projeleri konuştuk." değerlendirmesinde bulundu.

23 Eki 2020 - 20:36 AA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kamu-BİB'23-BİM7'27 Bütünleşik Etkinliği mask
Kamu-BİB'23-BİM7'27 Bütünleşik Etkinliği
Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak mask
Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
Zimbabve Büyükelçisi Mutiwazuka'dan ATO Başkanı Baran'a ziyaret mask
Zimbabve Büyükelçisi Mutiwazuka'dan ATO Başkanı Baran'a ziyaret
Mesleki Yeterlilik Kurumu 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı mask
Mesleki Yeterlilik Kurumu 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Borsa güne yükselişle başladı - 22 Ekim 2020 mask
Borsa güne yükselişle başladı - 22 Ekim 2020
Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan torba yasa eleştirisi: mask
Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan torba yasa eleştirisi:
Anket Sizce Boşanma Sorası NAFAKA verilmeli Mi?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da 18 yaşındaki kızını öldüren babanın cezası belli oldu! mask
Ankara'da 18 yaşındaki kızını öldüren babanın cezası belli oldu!
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi mask
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi
Ormanlık alanda ceset bulundu mask
Ormanlık alanda ceset bulundu
Bu illerdekiler dikkat! Meteorolojiden "kuvvetli yağış" uyarısı mask
Bu illerdekiler dikkat! Meteorolojiden "kuvvetli yağış" uyarısı
Son Dakika! İstanbul'da uçak düştü! mask
Son Dakika! İstanbul'da uçak düştü!
İki ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı mask
İki ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

GALERİ

Ankara'da Koronavirüste Son Zincir Kırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Devreye Girdi! "Ek Tedbir" Adı Altında Gelebilir! O İlçeler Belli Oluyor... mask
Ankara'da Koronavirüste Son Zincir Kırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Devreye Girdi! "Ek Tedbir" Adı Altında Gelebilir! O İlçeler Belli Oluyor...
Masterchef Yine İfşa Edildi! 11.İfşa da Yayınlandı, Kim Elenecek Belli Oldu; Tüm Gizem Bozuldu! Hiç Beklenmiyordu, Şok... mask
Masterchef Yine İfşa Edildi! 11.İfşa da Yayınlandı, Kim Elenecek Belli Oldu; Tüm Gizem Bozuldu! Hiç Beklenmiyordu, Şok...
Kalk Gidelim Hayranlarına Çok Kötü Haber! Dizide Büyük Sorun Yaşandı ve Kökten Değiştirildi, Artık Asla Olmayacak! mask
Kalk Gidelim Hayranlarına Çok Kötü Haber! Dizide Büyük Sorun Yaşandı ve Kökten Değiştirildi, Artık Asla Olmayacak!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ezildi! O Dizi Yayına Girdi, Kasırga Dalgası Gibi Etkisini Gösterdi, EDHO Düşme Hattında... mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ezildi! O Dizi Yayına Girdi, Kasırga Dalgası Gibi Etkisini Gösterdi, EDHO Düşme Hattında...
Burak Özçivit Artık Bıktı! Öyle İtiraflar Yaptı ki, Hayranları Şaşırdı! Bu Kez de Soğuk - Sıcak Durumları... mask
Burak Özçivit Artık Bıktı! Öyle İtiraflar Yaptı ki, Hayranları Şaşırdı! Bu Kez de Soğuk - Sıcak Durumları...
Hafif ticari araçtan hırsızlık güvenlik kamerasında mask
Hafif ticari araçtan hırsızlık güvenlik kamerasında
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL