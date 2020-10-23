Bakan Albayrak, kadın örgütü temsilcileriyle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, W20 (Women20) Türkiye Delegasyonu ile yaptıkları toplantıda kadınların iş hayatında olumlu etkiler sağlayacak projeleri konuştuklarını belirtti.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, W20 Türkiye Delegasyonu ile yaptıkları toplantıda, kadınların iş hayatına katılımı ve yaşadığı sorunları ele aldıklarını bildirdi.
Toplantıda, KADEM, KAGİDER ve TİKAD temsilcilerinin de görüşlerini aktardığını ifade eden Albayrak, “Toplantıda kadınların iş hayatında olumlu etkiler sağlayacak projeleri konuştuk." değerlendirmesinde bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.