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24 Eki 2020 - 22:52- Sağlık G: 24 Eki 2020 - 22:53

Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayılarında "en yüksek seviyede artış" yaşanıyor

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Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısındaki hızlı artış sürüyor
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Fransa'da yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınında son 24 saatte 45 bin 422 vaka görüldü. Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 3 gündür günlük Kovid-19 vaka sayılarında "en yüksek seviyede artış" yaşanıyor.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 45 bin 422 artışla 1 milyon 86 bin 497'ye yükseldi. Bu rakam, "salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" oldu.

138 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 34 bin 645'e ulaştığı ülkede, son 7 günde tedavi altına alınan 11 bin 713 kişiden 1772'sinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 16'ya ulaştı. Ülkede, dün 42 bin 32, önceki gün ise 41 bin 622 kişiye Kovid-19 tanısı konulmuştu.

- 38 yeni bölgede "sokağa çıkma" yasağı başladı

Fransa'da salgınla mücadele kapsamında, 38 yeni bölgede daha kararlaştırılan "gece sokağa çıkma" yasağı 6 hafta süreliğine yürürlüğe girdi. Böylece, söz konusu yasağın uygulandığı bölge sayısı 54'e yükseldi.

66 milyon nüfuslu ülkede bu uygulama 46 milyon kişiyi kapsıyor. Fransızlar, 21.00-06.00 saatlerinde sadece işe veya sağlık kuruluşlarına gitmek için dışarı çıkabiliyor.

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24 Eki 2020 - 22:52 AA Ankara- Sağlık

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