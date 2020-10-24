Mersin'de 2016'da ölen kadının kadavra olarak kullanılan naaşı defnedildi

Mersin Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Anabilim Dalı'nda, 4 yıl önce ölen kadının kadavra olarak kullanılan naaşı, eğitim ve araştırmalara sunduğu katkının ardından ailesi tarafından defnedildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, 2016 yılında hayatını kaybeden ve naaşı üniversiteye kadavra olarak bağışlanan ilk kadın olan Pınar Erdemil'in ailesiyle bir araya geldi.
Öztürk, aileye tıp alanına sundukları katkıdan dolayı teşekkür belgesi verdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, öğrencilerin kadavralar sayesinde çok daha iyi bir eğitim alma imkanı bulduklarını belirterek, kadavralara hak ettikleri saygı ve özenin gösterildiğini bildirdi.
Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alev Bobuş Örs de Erdemil'in babası Murat Erdemil’in de bağışçı olduğunu ifade ederek, aileye teşekkürlerini ilettiklerini kaydetti.
Pınar Erdemil'in naaşı, teslim edildiği ailesi tarafından toprağa verildi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.