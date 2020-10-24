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24 Eki 2020 - 23:02- Sağlık G: 24 Eki 2020 - 23:03

Mersin'de 2016'da ölen kadının kadavra olarak kullanılan naaşı defnedildi

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Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alev Bobuş Örs de Erdemil'in babası Murat Erdemil’in de bağışçı olduğunu ifade ederek, aileye teşekkürlerini ilettiklerini kaydetti.
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Mersin Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Anabilim Dalı'nda, 4 yıl önce ölen kadının kadavra olarak kullanılan naaşı, eğitim ve araştırmalara sunduğu katkının ardından ailesi tarafından defnedildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, 2016 yılında hayatını kaybeden ve naaşı üniversiteye kadavra olarak bağışlanan ilk kadın olan Pınar Erdemil'in ailesiyle bir araya geldi.

Öztürk, aileye tıp alanına sundukları katkıdan dolayı teşekkür belgesi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, öğrencilerin kadavralar sayesinde çok daha iyi bir eğitim alma imkanı bulduklarını belirterek, kadavralara hak ettikleri saygı ve özenin gösterildiğini bildirdi.

Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alev Bobuş Örs de Erdemil'in babası Murat Erdemil’in de bağışçı olduğunu ifade ederek, aileye teşekkürlerini ilettiklerini kaydetti.

Pınar Erdemil'in naaşı, teslim edildiği ailesi tarafından toprağa verildi.

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24 Eki 2020 - 23:02 AA Mersin- Sağlık

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