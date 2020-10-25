Haberler Ankara Haberler Ankara
25 Eki 2020 - 12:12- Siyaset G: 25 Eki 2020 - 12:13

AK Parti'den Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'a tepki!

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: "Wilders, kendi kirli dilinin mahpusu, insanlığın yüz karası" AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Avrupa'yı yöneten zihniyet bu ırkçı adamla aynı kafada" AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Avrupa kendini bilmeyen, sorumsuz, dengesiz, Wilders gibi sözde liderlerden dolayı büyük bir sınavda"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti'li siyasetçiler, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımına tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Bülent Turan, Wilders'a, sosyal medya hesaplarında yayınladıkları mesajlarla cevap verdi.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, paylaşımında, Geert Wilders'ın, Hollandalı aşırı uçta yer alan, siyasetini husumet ve skandal açıklamalar üzerine kuran bir kişi olduğunu belirtti.

Bostancı, "Wilders, kendi kirli dilinin mahpusu. İnsanlığın yüz karası. Umarız medeni dünyaya ait olan Hollandalılar gereğini yapar." dedi.

Din düşmanlığının ardında kaynakların dağılımına ilişkin ufuksuz siyasetlerin, meseleyi kışkırtıcı bir motivasyon kaynağı olarak kutsalın alanına taşıma kurnazlığı bulunduğunu belirten Bostancı, "İslam düşmanlığı da aynı nedenlerle gündemde. Derdi hesap olanların bu yöntemle bilançosu daha yıkıcı olur." ifadelerini kullandı.

- "İşte bu alçak o zaman kaybedecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bu faşist Hollandalı'ya Avrupa'nın değerlerini boşuna hatırlatmayın. Çünkü artık ortada bir Avrupa değeri yok. Avrupa'yı yöneten zihniyet bu ırkçı adamla aynı kafada." değerlendirmesinde bulundu.

Muş, paylaşımında, " Türk-İslam düşmanlığına fırsat vermemek için kendi değerlerimize sahip çıkalım. İşte bu alçak o zaman kaybedecek." mesajını verdi.

- "Güçlü olmak zorundayız"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da "Avrupa'nın, kendini bilmeyen, sorumsuz, dengesiz, Geert Wilders gibi sözde liderlerden dolayı büyük bir sınavda olduğunu" dile getirdi.

Yükselen faşizm ve İslamofobinin, başta AB olmak üzere kimseye huzur getirmeyeceğine işaret eden Turan, "Güçlü olmak zorundayız. Terörizmi büyütmek isteyenlere inat insanlık kazanmalı." vurgusu yaptı.

# ak parti, AK Parti TBMM Grup Yönetim Kurulu, Geert Wilders, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya, türkiye, Türk, Erdoğan
# SİYASET HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
AK Parti Sözcüsü Çelik: ''Faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz'' mask
AK Parti Sözcüsü Çelik: ''Faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz''
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar! mask
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar!
MHP'den İYİ Parti'ye Bozkurt İşareti Tepkisi! ''Rezalet'' mask
MHP'den İYİ Parti'ye Bozkurt İşareti Tepkisi! ''Rezalet''
MHP'li Yalçın: ''CHP’nin mayasında hayırsızlık ve fitne vardır'' mask
MHP'li Yalçın: ''CHP’nin mayasında hayırsızlık ve fitne vardır''
İçişleri Bakanı Soylu Gaziantep'te temaslarda bulundu mask
İçişleri Bakanı Soylu Gaziantep'te temaslarda bulundu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP milletvekiline tepki mask
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP milletvekiline tepki
Türkiye'yi Yıkmak İstiyorlar! O Ülkeler Tek Tek 12 Kez Toplandı, Bakın Ne Yapıyorlar? ''Asla Yıkamayacaklar!'' mask
Türkiye'yi Yıkmak İstiyorlar! O Ülkeler Tek Tek 12 Kez Toplandı, Bakın Ne Yapıyorlar? ''Asla Yıkamayacaklar!''
İyi Parti'de Büyük Deprem! Partide Anlaşmazlıklar Bitmek Bilmiyor! FETÖ'cü Diyen O İsim Gitsin Diye 39 İsim Birleşti! mask
İyi Parti'de Büyük Deprem! Partide Anlaşmazlıklar Bitmek Bilmiyor! FETÖ'cü Diyen O İsim Gitsin Diye 39 İsim Birleşti!
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sazan gibi ağa takıldılar" mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sazan gibi ağa takıldılar"
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu mask
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu

25 Eki 2020 - 12:12 AA - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
MHP'li Yalçın: ''CHP’nin mayasında hayırsızlık ve fitne vardır'' mask
MHP'li Yalçın: ''CHP’nin mayasında hayırsızlık ve fitne vardır''
MHP: "Eski Sağlık Bakanımız Osman Durmuş'un hastanede tedavisine devam ediliyor" mask
MHP: "Eski Sağlık Bakanımız Osman Durmuş'un hastanede tedavisine devam ediliyor"
İçişleri Bakanı Soylu Gaziantep'te temaslarda bulundu mask
İçişleri Bakanı Soylu Gaziantep'te temaslarda bulundu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP milletvekiline tepki mask
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP milletvekiline tepki
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu mask
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü mask
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
Anket Sizce Boşanma Sorası NAFAKA verilmeli Mi?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da 18 yaşındaki kızını öldüren babanın cezası belli oldu! mask
Ankara'da 18 yaşındaki kızını öldüren babanın cezası belli oldu!
Sinop'ta bir köy karantinaya alındı mask
Sinop'ta bir köy karantinaya alındı
Muhittin Böcek 48 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu... mask
Muhittin Böcek 48 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu...
Son Dakika! İstanbul'da uçak düştü! mask
Son Dakika! İstanbul'da uçak düştü!
SON DAKİKA! Bakan Koca uyardı! Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti mask
SON DAKİKA! Bakan Koca uyardı! Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı mask
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

GALERİ

Ankara Mamak’ta Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Gece Denetimi mask
Ankara Mamak’ta Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Gece Denetimi
Kışın buz tutan Girlevik Şelalesi sonbaharda ayrı güzellik sunuyor mask
Kışın buz tutan Girlevik Şelalesi sonbaharda ayrı güzellik sunuyor
KOSGEB desteği alan anne-oğul, babaanne tarifiyle ekşi mayalı ekmek yapıyor mask
KOSGEB desteği alan anne-oğul, babaanne tarifiyle ekşi mayalı ekmek yapıyor
Burun anatomisindeki farklılıklar Kovid-19 sonrası "kalıcı koku kaybı" riskini artırıyor mask
Burun anatomisindeki farklılıklar Kovid-19 sonrası "kalıcı koku kaybı" riskini artırıyor
Ankara Çankaya’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı mask
Ankara Çankaya’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
Kovid-19'da farklı gruptaki hasta sayısı her geçen gün artıyor! mask
Kovid-19'da farklı gruptaki hasta sayısı her geçen gün artıyor!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL