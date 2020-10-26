Kırklareli'nde 760 litre sahte içki ele geçirildi

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 760 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 kişinin piyasaya sahte içki sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kent merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 760 litre sahte içki, 2 damıtma düzeneği, 10 kilogram kaçak tütün, 5 bin 50 makaron ile tütün doldurma aparatı ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.