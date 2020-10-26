Haberler Ankara Haberler Ankara
26 Eki 2020 - 17:11- Spor

Koca Yusuf'un mezarını araştırmak için kurulan komisyon, çalışmalara başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: "Bizim geçmişimize, tarihimize karşı bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğumuzu Güreş Federasyonu olarak yerine getirmek adına bir komisyon kurduk" "(İddia doğruysa) Koca Yusuf'un naaşını hak ettiği yere, yani ülkemize getirmek istiyoruz"
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Efsane Türk güreşçi Koca Yusuf'un naaşını araştırmak üzere kurulan komisyon, ilk kez toplandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, federasyon binasında gerçekleşen toplantı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Koca Yusuf'un mezarının Portekiz’in Azor Adaları’nda bir kilise bahçesinde olduğunun iddia edildiğini hatırlattı.

Bunun üzerine komisyon oluşturduklarını belirten Aydın, "Koca Yusuf cihan şampiyonu, efsane bir güreşçi, Türk gibi kuvvetli sözünü dünyaya kabul ettiren önemli isimlerden biri olduğu için komisyon kurduk. Bizim geçmişimize, tarihimize karşı bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğumuzu Güreş Federasyonu olarak yerine getirmek adına bir komisyon kurduk. Bugün ilk defa bir araya geldik. Burada çıkacak kararlar doğrultusunda yol haritamızı belirleyeceğiz." diye konuştu.

"Tabii bu bir iddia. Doğru olup olmadığı komisyon araştırdıktan sonra ortaya çıkacak." diyen Aydın, "Eğer doğruluğu tespit edilirse Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yardım ve destekleriyle Koca Yusuf'un naaşını hak ettiği yere, yani ülkemize getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Musa Aydın, komisyon olarak en kısa zamanda Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nu ziyaret edeceklerini dile getirdi. Toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Koca Yusuf'un mezarını araştırmak için kurulan komisyonda Aydın'ın yanı sıra Prof. Dr. Gazanfer Doğu, Prof. Dr. İbrahim İkizceli, Erdal Güven, Mecit Sağır ve Gökhan Günaydın yer alıyor.

26 Eki 2020 - 17:11 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gençlerbirliği, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı mask
Gençlerbirliği, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
Ankaraspor galibiyeti unuttu mask
Ankaraspor galibiyeti unuttu
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor mask
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor
Budapeşte Grand Slam'da milli judocu Kayra Sayit'ten altın madalya mask
Budapeşte Grand Slam'da milli judocu Kayra Sayit'ten altın madalya
OGM Ormanspor - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 77 - 76 mask
OGM Ormanspor - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 77 - 76
Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti mask
Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti
Anket Sizce Boşanma Sorası NAFAKA verilmeli Mi?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sinop'ta bir köy karantinaya alındı mask
Sinop'ta bir köy karantinaya alındı
Muhittin Böcek 48 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu... mask
Muhittin Böcek 48 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu...
SON DAKİKA! Bakan Koca uyardı! Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti mask
SON DAKİKA! Bakan Koca uyardı! Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Ankara Üniversitesi'nden Azerbaycanlı öğrenciler için flaş karar mask
Ankara Üniversitesi'nden Azerbaycanlı öğrenciler için flaş karar
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar! mask
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar!
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü mask
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü

GALERİ

Kayıp işçinin cesedinin yapay gölette bulunmasına ilişkin 5 zanlı adliyede mask
Kayıp işçinin cesedinin yapay gölette bulunmasına ilişkin 5 zanlı adliyede
Milyonlarca Asgari Ücretli Tamamen Bu Habere Odaklanmıştı! Yapılan Bu Zamla Birlikte Artık Geçim Derdi Gibi Bir Şey Söz Konusu Bile Değil… mask
Milyonlarca Asgari Ücretli Tamamen Bu Habere Odaklanmıştı! Yapılan Bu Zamla Birlikte Artık Geçim Derdi Gibi Bir Şey Söz Konusu Bile Değil…
Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'ten, Bakanı Kurum'a ziyaret mask
Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'ten, Bakanı Kurum'a ziyaret
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Deprem Başladı! Oyuncular Tek Tek Ayrılıyor… Bu Gidişle Dizinin Gidişatı Kötü! İzleyiciler Sosyal Medyada Tek Yürek Oldular mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Deprem Başladı! Oyuncular Tek Tek Ayrılıyor… Bu Gidişle Dizinin Gidişatı Kötü! İzleyiciler Sosyal Medyada Tek Yürek Oldular
Filyasyon görevlisi kılığına giren polis, hırsızlık zanlısını yakaladı mask
Filyasyon görevlisi kılığına giren polis, hırsızlık zanlısını yakaladı
Kırıkkale'de 1150 litre sahte rakı ve şarap ele geçirildi mask
Kırıkkale'de 1150 litre sahte rakı ve şarap ele geçirildi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL