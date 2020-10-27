27 Eki 2020 - 11:55- Belediyeler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Congesium'da düzenlenen, Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.