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27 Eki 2020 - 12:36- Belediyeler

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni'nde konuştu

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

27 Eki 2020 - 12:36 AA Ankara- Belediyeler

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