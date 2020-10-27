27 Eki 2020 - 12:36- Belediyeler

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni'nde konuştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.