Haberler Ankara Haberler Ankara
27 Eki 2020 - 16:57- Siyaset G: 27 Eki 2020 - 16:58

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

ABONE OL Google News Sayfamız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Yukarı Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.
# Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov, rusya

27 Eki 2020 - 16:57 AA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
AK Parti'den Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'a tepki! mask
AK Parti'den Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'a tepki!
AK Parti Sözcüsü Çelik: ''Faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz'' mask
AK Parti Sözcüsü Çelik: ''Faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz''
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar! mask
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar!
MHP'li Yalçın: ''CHP’nin mayasında hayırsızlık ve fitne vardır'' mask
MHP'li Yalçın: ''CHP’nin mayasında hayırsızlık ve fitne vardır''
MHP: "Eski Sağlık Bakanımız Osman Durmuş'un hastanede tedavisine devam ediliyor" mask
MHP: "Eski Sağlık Bakanımız Osman Durmuş'un hastanede tedavisine devam ediliyor"
İçişleri Bakanı Soylu Gaziantep'te temaslarda bulundu mask
İçişleri Bakanı Soylu Gaziantep'te temaslarda bulundu
Anket Sizce Boşanma Sorası NAFAKA verilmeli Mi?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Muhittin Böcek 48 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu... mask
Muhittin Böcek 48 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu...
Muhittin Böcek 50 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu... mask
Muhittin Böcek 50 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu...
Ankara Üniversitesi'nden Azerbaycanlı öğrenciler için flaş karar mask
Ankara Üniversitesi'nden Azerbaycanlı öğrenciler için flaş karar
Rus savaş uçakları, İdlib'i vurdu! Çok sayıda ölü var mask
Rus savaş uçakları, İdlib'i vurdu! Çok sayıda ölü var
Halk otobüsünde yolcuya cinsel tacizde bulundu! Tutuklandı... mask
Halk otobüsünde yolcuya cinsel tacizde bulundu! Tutuklandı...
Koronavirüste Ortaya Çıkan Gerçek Herkesi Şok Etti! Eğer Biriyle 4 Dakika Konuşmuşsanız....''Büyük risk'' mask
Koronavirüste Ortaya Çıkan Gerçek Herkesi Şok Etti! Eğer Biriyle 4 Dakika Konuşmuşsanız....''Büyük risk''

GALERİ

Uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü öldü mask
Uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü öldü
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır? mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?
Ankara Mezarlık ve Defin Ücreti Ne Kadar? Ankara Karşıyaka Mezar Yeri Fiyatları 2020 mask
Ankara Mezarlık ve Defin Ücreti Ne Kadar? Ankara Karşıyaka Mezar Yeri Fiyatları 2020
Mersin'de 132 kilogram esrar ele geçirildi mask
Mersin'de 132 kilogram esrar ele geçirildi
Ankara Mezar Arama Nasıl Yapılır? Ankara Mebis Nedir? Mezar Yeri Bulma... mask
Ankara Mezar Arama Nasıl Yapılır? Ankara Mebis Nedir? Mezar Yeri Bulma...
Maltepe'de araç yangını mask
Maltepe'de araç yangını
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL