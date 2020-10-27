Bakan Pekcan, Türkiye-Danimarka 2. Dönem JETCO Toplantısı İmza Töreni'nde konuştu:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Danimarka ile "Araştırma-İnovasyon" ve "KOBİ'ler" ile ilgili çalışma grubu kurulmasına, ayrıca sağlık alanında da bir mutabakat zaptı (MOU) imzalanmasına ilişkin ortak bir görüş ve kararlılık ortaya koyduklarını bildirdi.

Bakan Pekcan, Türkiye-Danimarka 2'nci Dönem Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Toplantısı İmza Töreni'ne video konferans yöntemiyle katılarak, etkinliğin eş başkanlığını yürüten Danimarka Dışişleri Bakanı Sebastian Kofod ile toplantı protokolünü imzaladı.

Pekcan, Kofod ile birlikte her iki ülkeden iş insanlarının katılımlarıyla sanal ortamda gerçekleşecek Türkiye-Danimarka İş Forumu'na katılacaklarını belirtti.

Ortak Komisyon Toplantısı'nda, sanayi, hizmetler ve tarım sektörlerindeki ikili ticari ve ekonomik iş birliğinin artırılmasını görüştüklerini ifade eden Pekcan, bilim ve teknoloji, değer zincirleri, yenilenebilir çevre uygulamaları ve girişimcilik başta olmak üzere pek çok konuda iki ülke kurumları arasında görüşmeleri ve iş birliği olanaklarını değerlendirdiklerini söyledi.

Özellikle sürdürülebilir çevre ve şehircilik konularında pek çok yenilikçi iş birliği alanı olduğunu değerlendirdiklerini vurgulayan Pekcan, şöyle konuştu:

"Bu yönde atılacak her türlü ekonomik inisiyatifin arkasında olacağız. Öte yandan, ikili ticaretimizde ulusal para birimlerinin kullanılmasının önemine de Toplantı Protokolü'nde yer verdik. İki ülke arasında, 'Araştırma-İnovasyon' ve 'KOBİ'ler' ile ilgili çalışma grubu kurulmasına, ayrıca sağlık alanında da bir MOU imzalanmasına yönelik bir görüş ve kararlılık ortaya koyduk."

- "Amacımız ilk etapta ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak"

Pekcan, toplantı çerçevesinde ayrıca Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi sürecine de değindiklerine dikkati çekerek, "Her iki taraf da Gümrük Birliği güncellemesinin ekonomik açıdan faydalı bir adım olacağı konusunda hemfikir şekilde görüşlerini paylaştı." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Danimarka arasında 2 milyar dolarlık dengeli bir ticaret hacmi bulunduğu bilgisini veren Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Amacımız ilk etapta bu ticaret hacmini dengeli bir şekilde 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak. Ülkemiz ekonomisinin dinamizmi, her geçen gün gelişen teknolojik altyapısını göz önüne aldığımız zaman Danimarkalı firmalarla firmalarımız arasında yeni ve yenilikçi iş birliği imkanlarının olduğunu ve yeni ortaklıklar kurulabileceğini öngörüyoruz. Savunma sanayisinden yenilenebilir enerjiye, ilaç ve kimya sanayisinden otomotive kadar özellikle orta ve yüksek teknoloji içeren sektörlerle ilgili iş birliği noktasında önemli potansiyeller görüyoruz. İleri tarım teknolojileri ile birlikte, çevre ve atık yönetimi konusunda da ciddi iş birliği alanları mevcut. Keza hizmetler sektöründe de lojistik, müteahhitlik, müşavirlik, sağlık turizmi ve turizm konusunda iş birliği anlamında önemli alanlar olarak ön plana çıkıyor. Sektörel konuları iş insanlarımızla da görüşüyor olacağız."

- "Danimarka'dan ülkemize stratejik sektörlerde daha fazla yatırım öngörüyoruz"

Bakan Pekcan, her ne kadar küresel ekonomi şu anda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisi altında olsa da bu salgın sonrasında küresel değer zincirlerinde yeniden yapılanmaların söz konusu olabileceğine dikkati çekerek, firmaların kendilerine daha güvenli ve lojistik açıdan daha avantajlı yeni yatırım merkezleri arayışı içinde olabileceklerini söyledi.

Türkiye olarak tüm beşeri kaynaklar, sanayi altyapısı ve lojistik avantajlar ile bu sürece hazır olduklarını belirten Pekcan, şunları kaydetti:

"Pandemi sonrasında toparlanma sürecinde yeni yatırımlara ev sahipliği yapabilecek, yatırım ve üretim üssü olma özelliğimizi güçlendirebilecek bir altyapıya sahip konumdayız. Bugünkü toplantımız vesilesiyle Danimarkalı dostlarımıza bu hususları aktardık. Türkiye'nin pandemi koşullarında en fazla direnç gösteren ve pandemi sonrasında da en hızlı çıkışı yakalayacak ülkelerden birisi olduğunu kendileriyle paylaştık. Gelecek dönemde de Danimarka'dan ülkemize stratejik sektörlerde daha fazla yatırım gelebileceğini öngörüyoruz. Tüm ticari ortaklarımızla olduğu gibi Danimarkalı dostlarımızla da ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."