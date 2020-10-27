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27 Eki 2020 - 20:30- Spor

Türkiye Güreş Federasyonundan güreş kulüplerine malzeme desteği

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Türkiye Güreş Federasyonu, güreş kulüplerine malzeme yardımı yaptı.Federasyondan yapılan açıklamaya göre Başkan Aydın, Ankara grubunda yer alan TEDAŞ...
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Türkiye Güreş Federasyonu, güreş kulüplerine malzeme yardımı yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Başkan Aydın, Ankara grubunda yer alan TEDAŞ Spor, ASKİ Spor, Şekerspor, TKİ, EGO Spor, Ankara Büyükşehir Belediyespor, Şampiyon Güreşçiler Spor Kulübü, Çankırı Yaren Spor Kulübü, İlbank Spor Kulübü, Gaziler Spor, Çorum Belediyespor, Kızılcahamam Spor Kulübü, Yozgat 1959 Spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu.

Musa Aydın, daha sonra bu kulüplerin yöneticileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Diğer gruplardaki takımlara da daha sonra belirlenecek tarihte malzeme yardımı yapılacağı belirtildi. Toplamda süper lig, birinci lig ve ikinci ligde yer alan 71 takıma malzeme desteği verileceği bildirildi.

27 Eki 2020 - 20:30 AA Ankara- Spor

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