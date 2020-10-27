Türkiye Güreş Federasyonundan güreş kulüplerine malzeme desteği

Türkiye Güreş Federasyonu, güreş kulüplerine malzeme yardımı yaptı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Başkan Aydın, Ankara grubunda yer alan TEDAŞ Spor, ASKİ Spor, Şekerspor, TKİ, EGO Spor, Ankara Büyükşehir Belediyespor, Şampiyon Güreşçiler Spor Kulübü, Çankırı Yaren Spor Kulübü, İlbank Spor Kulübü, Gaziler Spor, Çorum Belediyespor, Kızılcahamam Spor Kulübü, Yozgat 1959 Spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu.
Musa Aydın, daha sonra bu kulüplerin yöneticileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Diğer gruplardaki takımlara da daha sonra belirlenecek tarihte malzeme yardımı yapılacağı belirtildi. Toplamda süper lig, birinci lig ve ikinci ligde yer alan 71 takıma malzeme desteği verileceği bildirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.