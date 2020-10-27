27 Eki 2020 - 21:30- Spor
Türk Telekom - Hapoel Bank Yahav
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Türk Telekom ile İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımları Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Telekom'dan Micheal Eric ile Hapoel Bank Yahav'dan TaShawn Thomas mücadele etti.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Türk Telekom ile İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımları Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Telekom'dan Micheal Eric ile Hapoel Bank Yahav'dan TaShawn Thomas mücadele etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.