27 Eki 2020 - 21:30- Spor

Türk Telekom - Hapoel Bank Yahav

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Türk Telekom ile İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımları Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Telekom'dan Micheal Eric ile Hapoel Bank Yahav'dan TaShawn Thomas mücadele etti.