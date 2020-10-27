Teknik direktör Mustafa Özer, Ankaraspor'da ilk antrenmanına çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da, teknik direktör görevine getirilen Mustafa Özer ilk antrenmanına çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman öncesi saha kenarında Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'nun da katılımıyla kurban kesildi.
Saha içerisinde teknik direktör Mustafa Özer’in kısa bir tanışma ve değerlendirme konuşmasının ardından çalışmalar başladı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde yapılan 10 dakikalık tempolu koşuyla devam etti. İdmanın ikinci bölümünde çeşitli pas organizasyonlarında bulunan mavi-beyazlılar, dar alanda 3 takım halinde dönüşümlü olarak oynanan 7'ye 7 oyunla çalışmaları sonlandırdı.
Mustafa Özer'in yardımcılıklarını Cem Karaca, Turan Kaynar, Volkan Arat, Gönen Köse ve Necmi Keskin'in yapacağı belirtildi.
Ankaraspor, 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Menemenspor ile karşı karşıya gelecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.