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28 Eki 2020 - 09:50- Asayiş G: 28 Eki 2020 - 09:51

Ankara'da FETÖ Operasyonu: 31 gözaltı kararı

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Hakkında gözaltı kararı verilen 31 şüphelinin, örgütün "mahrem hizmetler" yapılanmasıyla irtibatlı olduğu ve mahrem imamlarla kontörlü telefonlardan iletişim sağladığı belirtildi

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıklarındaki Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) yapılanması soruşturması kapsamında, 13'ü muvazzaf 31 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki örgütün "mahrem hizmetler" yapılanmasıyla irtibatlı, örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifade bulunan ve kontörlü telefonlardan mahrem imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilen 31 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda halen görevde olan 3 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 7 astsubay, 1 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen farklı rütbelerdeki 13 asker ve 5 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 8 ilde gözaltı işlemlerine devam ettiği bildirildi.
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28 Eki 2020 - 09:50 AA Ankara- Asayiş

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