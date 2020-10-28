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28 Eki 2020 - 13:48- Ekonomi

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı tanıtıldı

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Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma, Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracını (SİDA) geliştirdi. İki şirketin birkaç yıldır devam eden araştırma geliştirme faaliyetleri sonunda ortaya çıkan ULAQ serisinin ilk ürünü olan SİDA'nın tanımı Ankara'da yapıldı.
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Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma, Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracını (SİDA) geliştirdi. İki şirketin birkaç yıldır devam eden araştırma geliştirme faaliyetleri sonunda ortaya çıkan ULAQ serisinin ilk ürünü olan SİDA'nın tanımı Ankara'da yapıldı.

28 Eki 2020 - 13:48 AA Ankara- Ekonomi

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