Hatay'daki terör saldırısı girişimiyle ilgili 4 ilde 5 zanlı yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 2 PKK'lı teröristin saldırı girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 4 ilde 5 zanlı gözaltına alındı. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede önceki gün meydana gelen olayın ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.
PKK'lı 2 teröristin Payas ilçesinde önce bir vatandaşın aracını gasbedip sonra İskenderun ilçe merkezine geldiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İskenderun ilçe merkezine gelen 2 bölücü terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerince durdurulması sonucunda çıkan çatışmada, bir terör örgütü üyesi üzerinde bulunan patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü, diğeri ise olay yerinden kaçarak saklandığı yerde çıkan çatışma sonucunda etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, bugün İstanbul, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.