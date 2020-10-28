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28 Eki 2020 - 20:53- Asayiş G: 28 Eki 2020 - 20:54

Hatay'daki terör saldırısı girişimiyle ilgili 4 ilde 5 zanlı yakalandı

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İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede önceki gün meydana gelen olayın ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 2 PKK'lı teröristin saldırı girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 4 ilde 5 zanlı gözaltına alındı. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede önceki gün meydana gelen olayın ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

PKK'lı 2 teröristin Payas ilçesinde önce bir vatandaşın aracını gasbedip sonra İskenderun ilçe merkezine geldiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İskenderun ilçe merkezine gelen 2 bölücü terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerince durdurulması sonucunda çıkan çatışmada, bir terör örgütü üyesi üzerinde bulunan patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü, diğeri ise olay yerinden kaçarak saklandığı yerde çıkan çatışma sonucunda etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, bugün İstanbul, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı."
# hatay, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, terör, terörist, terör saldırısı, cumhuriyet, iskenderun, saldırı

28 Eki 2020 - 20:53 AA Hatay- Asayiş

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