Ankara'daki Yıldızlar, Gençler, Büyükler Eskrim Açık Turnuvası, sona erdi.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Akgül Spor Salonu'nda kılıç, epe ve flöre branşlarında düzenlenen turnuvaya, toplam 758 sporcu katıldı.
Turnuvada derece giren sporcular şunlar:
17 Yaş Altı Yıldız Kızlar Kılıç: 1. Pınar Miray Şişik, 2. Alara Çermen, 3. Gökçe Sena Üstün ve Maya Kerkeser
17 Yaş Altı Yıldız Erkekler Kılıç: 1. Alkım Öztürk, 2. Murat Sarp Aşık, 3. Efe Dinç ve Sinan Par
Genç Erkekler Kılıç: 1. Muhammed Furkan Kalender, 2. Sinan Par, 3. Emirhan Çiftci ve Orhun Erke Simav
Genç Kadınlar Kılıç: 1. Nisanur Erbil, 2. Aylin Çakır, 3. Gül Arslan ve Deniz Selin Ünlüdağ
Büyük Erkekler Kılıç: 1. Enver Yıldırım, 2. Muhammed Anasız, 3. Emirhan Çiftci ve Tunahan Çelebi
Büyük Kadınlar Kılıç: 1. Deniz Selin Ünlüdağ, 2. Beyza Demiray, 3. Büşra Nur Adalıoğlu ve Ezgi Koçer
17 Yaş Altı Erkekler Epe: 1. Ardıç Karan Safçı, 2. Burak Türkdil, 3. Halis Efe Elibol ile Yarkın Yılmaz
17 Yaş Altı Kızlar Epe: 1. Aleyna Ertürk, 2. Duru Fazlıoğlu, 3. Yağmur Sönmüş ve Dalya Kıyıcı
Büyük Erkekler Epe: 1. Ömer Kaan Öztunç, 2. Alpkan Şahin, 3. Mehmet Tezcan ve Halis Efe Elibol
Büyük Kadınlar Epe: 1. Aleyna Ertürk, 2. Damlanur Sönmüş, 3. İlke Özyüksel ve İpek Akşın
Yıldız Erkekler Flöre: 1. Mustafa Burak Çufadar, 2. Tan Sezer, 3. Kayhan Sırmacı ve Alp Tuna Korkmaz
Yıldız Kızlar Flöre: 1. Alisa İsbir, 2. Almıla Birçe Durukan, 3. Lal Ertün ve Şevval Pelin Cantenar
Genç Erkekler Flöre: 1. Alp Eyüpoğlu, 2. Poyraz Tuncer, 3. Baha Baykal Çetinel ve Emir Törü
Genç Kadınlar Flöre: 1. Alisa İsbir, 2. Şevval Pelin Cantenar, 3. Nazlı Ceren Alioğlu ve Almila Birçe Durukan
Büyük Erkekler Flöre: 1. Poyraz Tuncer, 2. Utku Özyalçın, 3. Engin Batuhan Menküer ve Mustafa Burak Çufadar
Büyük Kadınlar Flöre: 1. Firuze Ayşen Güneş, 2. Nazlı Ceren Alioğlu, 3. Eylül Deniz Türkkan ve Alisa İsbir
Turnuvada dereceye giren sporculara madalyalarını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye Eskrim Federasyonu Teknik Kurul ve Olimpiyat Koordinatörü Recep Koç ile diğer yetkililer verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.