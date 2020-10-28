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28 Eki 2020 - 21:46- Spor

Ankara'daki Yıldızlar, Gençler, Büyükler Eskrim Açık Turnuvası sona erdi

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Ankara&#39;daki Yıldızlar, Gençler, Büyükler Eskrim Açık Turnuvası, sona erdi.Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Akgül Spor...
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Ankara'daki Yıldızlar, Gençler, Büyükler Eskrim Açık Turnuvası, sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Akgül Spor Salonu'nda kılıç, epe ve flöre branşlarında düzenlenen turnuvaya, toplam 758 sporcu katıldı.

Turnuvada derece giren sporcular şunlar:

17 Yaş Altı Yıldız Kızlar Kılıç: 1. Pınar Miray Şişik, 2. Alara Çermen, 3. Gökçe Sena Üstün ve Maya Kerkeser

17 Yaş Altı Yıldız Erkekler Kılıç: 1. Alkım Öztürk, 2. Murat Sarp Aşık, 3. Efe Dinç ve Sinan Par

Genç Erkekler Kılıç: 1. Muhammed Furkan Kalender, 2. Sinan Par, 3. Emirhan Çiftci ve Orhun Erke Simav

Genç Kadınlar Kılıç: 1. Nisanur Erbil, 2. Aylin Çakır, 3. Gül Arslan ve Deniz Selin Ünlüdağ

Büyük Erkekler Kılıç: 1. Enver Yıldırım, 2. Muhammed Anasız, 3. Emirhan Çiftci ve Tunahan Çelebi

Büyük Kadınlar Kılıç: 1. Deniz Selin Ünlüdağ, 2. Beyza Demiray, 3. Büşra Nur Adalıoğlu ve Ezgi Koçer

17 Yaş Altı Erkekler Epe: 1. Ardıç Karan Safçı, 2. Burak Türkdil, 3. Halis Efe Elibol ile Yarkın Yılmaz

17 Yaş Altı Kızlar Epe: 1. Aleyna Ertürk, 2. Duru Fazlıoğlu, 3. Yağmur Sönmüş ve Dalya Kıyıcı

Büyük Erkekler Epe: 1. Ömer Kaan Öztunç, 2. Alpkan Şahin, 3. Mehmet Tezcan ve Halis Efe Elibol

Büyük Kadınlar Epe: 1. Aleyna Ertürk, 2. Damlanur Sönmüş, 3. İlke Özyüksel ve İpek Akşın

Yıldız Erkekler Flöre: 1. Mustafa Burak Çufadar, 2. Tan Sezer, 3. Kayhan Sırmacı ve Alp Tuna Korkmaz

Yıldız Kızlar Flöre: 1. Alisa İsbir, 2. Almıla Birçe Durukan, 3. Lal Ertün ve Şevval Pelin Cantenar

Genç Erkekler Flöre: 1. Alp Eyüpoğlu, 2. Poyraz Tuncer, 3. Baha Baykal Çetinel ve Emir Törü

Genç Kadınlar Flöre: 1. Alisa İsbir, 2. Şevval Pelin Cantenar, 3. Nazlı Ceren Alioğlu ve Almila Birçe Durukan

Büyük Erkekler Flöre: 1. Poyraz Tuncer, 2. Utku Özyalçın, 3. Engin Batuhan Menküer ve Mustafa Burak Çufadar

Büyük Kadınlar Flöre: 1. Firuze Ayşen Güneş, 2. Nazlı Ceren Alioğlu, 3. Eylül Deniz Türkkan ve Alisa İsbir

Turnuvada dereceye giren sporculara madalyalarını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye Eskrim Federasyonu Teknik Kurul ve Olimpiyat Koordinatörü Recep Koç ile diğer yetkililer verdi.

28 Eki 2020 - 21:46 AA Ankara- Spor

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