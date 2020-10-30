Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Demirel'e Yüksek Hizmet Beratı

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e Türk kültür ve sanatına katkılarından dolayı Yüksek Hizmeti Beratı verildi. Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Uluslararası Türk Kültür ve Sanatı Sempozyumu' programında Demirel'e beratını Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin verdi. Prof. Dr. Çetin 8 rektörün imzanın yer aldığı beratı verirken, "8 rektörümüz imzasıyla verilen çok sağlam bir berat. Enver Başkan'ı tebrik ediyorum" dedi. Başkan Demirel de, Türk kültür ve sanatına hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

8 REKTÖR İMZALADI

Yüksek Hizmet Beratı'nda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Ali Haberal, TOBB Ekonomi ve Teknoloji (ETÜ) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek'in imzası bulunuyor.

TÜRK KÜLTÜR SANATINA KATKI

Yüksek Hizmet Beratı'nda şu ifadeler yer alıyor:

"Türk kültür ve sanatının geliştirilmesi, milli birlik beraberliğimizin seğlanması, ortak tarih bilincimizin kazandırılması için yoğun gayret sarfeden, Etimesgut'un tarihsel kimliğini ortaya çıkaran yapılan bilimsel çalışmaları destekleyen, maddi ve manevi değerlerimize sahip çıkan Enver Demirel'in Türk kültür ve sanatının geliştirilmesi, milli birlik ve beraberliğimizin sağlanması Yüksek Hizmet Beratı ile taltif edilmesi Onur Kurulumuz tarafından uygun görülmüştür.