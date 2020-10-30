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30 Eki 2020 - 11:47- Asayiş G: 30 Eki 2020 - 11:48

MİT tırlarının durdurulması davasında flaş karar!

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MİT tırlarının durdurulması davasında yargılanan 27 sanık 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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MİT tırlarının durdurulması davasında yargılanan 27 sanık 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
# adana, hatay, MİT tırları
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30 Eki 2020 - 11:47 AA Adana- Asayiş

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