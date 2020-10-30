MİT tırlarının durdurulması davasında yargılanan 27 sanık 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
30 Eki 2020 - 11:47- Asayiş Güncelleme: 30 Eki 2020 - 11:48
MİT tırlarının durdurulması davasında flaş karar!
MİT tırlarının durdurulması davasında yargılanan 27 sanık 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.