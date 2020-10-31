Hisseli Arsa Nedir Nasıl Olur? Hisseli Arsa Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman yatırım seçenekleri arasında bulunan gayrimenkul yatırımı, uzun vadede düşünen yatırımcılar için her zaman kazanç sağlayan bir araç olarak görmekteyiz. Gayrimenkul yatırımları arasında yer alan arsaya yatırım yaparken ise diğer gayrimenkul yatırımlarında da olduğu gibi önceden kısa bir araştırma yapmak gerekiyor.

Hisseli Arsa Nedir Nasıl Olur?

Prokule Türkiye yetkilisi Syn. Gökhan Gürlek hisseli arsa konusunda arsayı alıp satarken hisseli arsanın bulunması takdirinde bu bize arsa sahibinin birden fazla kişiden oluşmakta olduğunu gösterir ve bu yüzden arsa için tapu araştırması yapmanız gerekmektedir. Yani kısaca hisseli arsa, bir arsanın birden fazla sahibinin olmasına denilmektedir.Bu hisseli arsaların birden fazla maliki bulunabilir. Bu sebeple tapu için başvuru yapmanız dahilinde hissedar olarak belirlenen maliklerin ortak kararı gerekmektedir. Alınan ortak karar sonucunda arsanın tümü tek bir şahısa satılabilir ve/veya tek bir hissedar kendi payına düşmekte olan hakkını bir başkasına isteği doğrultusunda satabilir.

Hisseli Arsada En Önemlisi Husus ve Detaylar

Bu Tür hisseli arsa almak istediğimizde en önemli olan şu ki, şufa hakkı hiçbir zaman ortadan kalkmamaktadır. Yani şunu söylemekteyiz arsa hissedarları, kendi hissesini satmak isteyen hissedara bu hisseyi almak istemediklerine dair yazılı beyan dahi vermiş olurlarsa şufa hakları ortadan kalkmamaktadır.

Şufa hakkının ortadan kalkmamasının sebebi kanunlara göre bu hakkın satış gerçekleştikten sonra ortaya çıkmasından dolayıdır. Bu hakkın ortadan kalması için ise hissedar kendi hissesini diğer hissedarlardan birine satışını yapar ise kalkıyor.

Buna mukabil satışı gerçekleşen hisseli arsa sonrasında hissedarlar veya bunların varisleri şufa haklarını kullanmak istediklerine beyan da bulunması durumunda satışın iptali için dava açabilir. Varislerinin 3 ay içinde dışarıdan hisseli arsayı satın alan kişiye parasını geri vererek hisseyi geri alma ve herhangi bir anlaşamama doğrultusunda 2 yıl içinde de dava açma hakları bulunmaktadır. tarafından şufa hakkı davası açılırsa bir avukattan destek almanız gerekecektir diyerek sözlerini noktaladı.