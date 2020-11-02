Ankara kulüpleri, Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı

Türk Telekom Kulübünden yapılan açıklamada, "Türk basketbolunun değerli ismi Yalçın Granit'in vefat haberini almanın derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm basketbol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
OGM Ormanspor Kulübünün paylaştığı mesajda "Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit'in vefatını, derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Granit'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
BOTAŞ Spor Kulübü de sosyal medya hesabından, "Türk basketbolunun efsanelerinden Yalçın Granit'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Basketbol camiasının başı sağ olsun." mesajını paylaştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.