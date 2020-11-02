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02 Kas 2020 - 16:16- Asayiş G: 02 Kas 2020 - 16:31

Aydın'da sokakta cesedi bulunan gencin katil zanlısı tutuklandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde evinin olduğu sokakta cesedi bulunan gencin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Aydın'ın Didim ilçesinde evinin olduğu sokakta cesedi bulunan gencin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı.

Akyeniköy Mahallesi'nde dün ölü bulunan Deniz Çınar'ın ölümüne ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Çınar'la son görüşen kişilerin ifadesine başvuran ekipler, maktulün arkadaşı A.Ö'nün üzerindeki kan lekesinden şüphelenerek bu kişiyi gözaltına aldı.

Zanlının ifadesinde, Çınar ile sokakta yürürken tartıştığını, aralarında çıkan tartışma sonrası bıçakla öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Akyeniköy Mahallesi'nde dün, dedesi ve anneannesiyle yaşayan Deniz Çınar'ı (23) evinin önünde hareketsiz yatarken görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde, sırtında kesici alet izleri bulunan Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.
# arkadaş, ölüm, tutuklama, sağlık
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02 Kas 2020 - 16:16 AA - Asayiş

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