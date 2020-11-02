Kayalıklarda mahsur kalan iki çocuk kurtarıldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde gezintiye çıktıkları dağlık alandaki kayalıklarda mahsur kalan iki çocuğu AFAD ekipleri kurtardı.
Akçatekir Huzur Mahallesi'nde gezintiye çıkan Furkan Enes Ş. (16) ve Ömer D. (16) kayalıklarda mahsur kaldı.
Telefonla 112 Acil Servis'i ve ailelerini arayan iki çocuk yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Çocuklara ulaşılamayınca bölgeye AFAD ekipleri gönderildi. AFAD ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan iki arkadaşı kurtardı.
Sağlık durumu iyi olan iki çocuk ailelerine teslim edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.