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02 Kas 2020 - 16:27- Asayiş G: 02 Kas 2020 - 16:28

Kayalıklarda mahsur kalan iki çocuk kurtarıldı

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Adana'nın Pozantı ilçesinde gezintiye çıktıkları dağlık alandaki kayalıklarda mahsur kalan iki çocuğu AFAD ekipleri kurtardı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Adana'nın Pozantı ilçesinde gezintiye çıktıkları dağlık alandaki kayalıklarda mahsur kalan iki çocuğu AFAD ekipleri kurtardı.

Akçatekir Huzur Mahallesi'nde gezintiye çıkan Furkan Enes Ş. (16) ve Ömer D. (16) kayalıklarda mahsur kaldı.

Telefonla 112 Acil Servis'i ve ailelerini arayan iki çocuk yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çocuklara ulaşılamayınca bölgeye AFAD ekipleri gönderildi. AFAD ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan iki arkadaşı kurtardı.

Sağlık durumu iyi olan iki çocuk ailelerine teslim edildi.
# adana, AFAD, kayalık, pozantı, yardım, sağlık, acil

02 Kas 2020 - 16:27 AA Adana- Asayiş

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