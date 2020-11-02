Şırnak'ta 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 2 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.

İkna çalışmaları neticesinde 2 teröristin daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olmasıyla 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 188'e yükseldi.

Teslim olan 2 teröristin 2011 ve 2014'te örgüte katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu belirlendi.



