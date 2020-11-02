Şırnak'ta 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 2 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.
İkna çalışmaları neticesinde 2 teröristin daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olmasıyla 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 188'e yükseldi.
Teslim olan 2 teröristin 2011 ve 2014'te örgüte katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu belirlendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.