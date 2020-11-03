Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şafi'den Ankaraspor'a ziyaret

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'nu ziyaret etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Şafi ile Katipoğlu, futbol üzerine sohbet etti.

Başkan Katipoğlu, Katar Büyükelçisi Şafi'ye arkasında isminin yazılı olduğu formayı takdim etti.

Katar Büyükelçisi ve beraberindeki heyet, daha sonra Batıkent Tesisleri'ni gezerek takım hakkında bilgi aldı.

Ankaraspor'a başarı dileklerinde bulunan Şafi, tesislerden ayrıldı.

Öte yandan Ankaraspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın sahasında Pazarspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.