Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şafi'den Ankaraspor'a ziyaret

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'nu ziyaret etti.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Şafi ile Katipoğlu, futbol üzerine sohbet etti.
Başkan Katipoğlu, Katar Büyükelçisi Şafi'ye arkasında isminin yazılı olduğu formayı takdim etti.
Katar Büyükelçisi ve beraberindeki heyet, daha sonra Batıkent Tesisleri'ni gezerek takım hakkında bilgi aldı.
Ankaraspor'a başarı dileklerinde bulunan Şafi, tesislerden ayrıldı.
Öte yandan Ankaraspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın sahasında Pazarspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.