03 Kas 2020 - 21:17- Spor

MKE Ankaragücü - Kocaelispor

Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda MKE Ankaragücü takımı oyuncusu Saba Lobjanidze (11), rakip takım oyuncusu Bilal Çubukçu (36) ile mücadele etti.