03 Kas 2020 - 21:17- Spor
MKE Ankaragücü - Kocaelispor
Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda MKE Ankaragücü takımı oyuncusu Saba Lobjanidze (11), rakip takım oyuncusu Bilal Çubukçu (36) ile mücadele etti.
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Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda MKE Ankaragücü takımı oyuncusu Saba Lobjanidze (11), rakip takım oyuncusu Bilal Çubukçu (36) ile mücadele etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.