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03 Kas 2020 - 21:17- Spor

MKE Ankaragücü - Kocaelispor

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Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda MKE Ankaragücü takımı oyuncusu Saba Lobjanidze (11), rakip takım oyuncusu Bilal Çubukçu (36) ile mücadele etti.
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Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda MKE Ankaragücü takımı oyuncusu Saba Lobjanidze (11), rakip takım oyuncusu Bilal Çubukçu (36) ile mücadele etti.

03 Kas 2020 - 21:17 AA Ankara- Spor

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