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04 Kas 2020 - 14:16- Spor

Ankaraspor - Pazarspor

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Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Ankaraspor, Osmanlı Stadı'nda Pazarspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Pazarspor oyuncusu Oğuzhan Demir (17) rakibi Ankaraspor oyuncusu Muzaffer Doğan (20) ile mücadele etti.
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Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Ankaraspor, Osmanlı Stadı'nda Pazarspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Pazarspor oyuncusu Oğuzhan Demir (17) rakibi Ankaraspor oyuncusu Muzaffer Doğan (20) ile mücadele etti.

04 Kas 2020 - 14:16 AA Ankara- Spor

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