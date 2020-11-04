04 Kas 2020 - 14:16- Spor

Ankaraspor - Pazarspor

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Ankaraspor, Osmanlı Stadı'nda Pazarspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Pazarspor oyuncusu Oğuzhan Demir (17) rakibi Ankaraspor oyuncusu Muzaffer Doğan (20) ile mücadele etti.