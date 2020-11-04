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04 Kas 2020 - 18:30- Asayiş G: 04 Kas 2020 - 18:31

PKK'lı teröristler Hakkari'de işçilere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı

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Terör örgütü PKK mensuplarınca yol çalışması yapan iş makinesine yönelik saldırıda 1 işçi şehit oldu, 2 işçi yaralandı.
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yol çalışması yapan iş makinesine yönelik saldırıda 1 işçi şehit oldu, 2 işçi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Derecik ilçesinde Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 işçi şehit oldu, 2 işçi ağır yaralandı. Bölgede operasyon başlatıldı.
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04 Kas 2020 - 18:30 AA Hakkari- Asayiş

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