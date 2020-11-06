Ankara'da İtalyan Filmleri Festivali düzenlenecek

Başkentte, İtalya Büyükelçiliğince düzenlenen "11. Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası" kapsamında, İtalyan filmler 11-17 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak. Ankara Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gösterime girecek filmler, eşzamanlı olarak hem salonda hem de çevrimiçi olarak izleyicilerin beğenisine sunulacak.

İtalyan sinemasının son yapımlarının yer alacağı film haftasında, Ferzan Özpetek'in Türkiye'de ilk kez ve davetiyeli olarak gösterilecek "Şans Tanrıçası" yapımı da bulunuyor. Film, İtalya'nın en iyi filmleri arasında gösteriliyor.

Festival, Guido Chiesa'nın "Çıkar Sesini", Emiliano Corapi'nin "Ev Hapsinde Aşk", Matteo Garrone'nin "Pinokyo", Alessandro Siani'nin "Dünyanın En Güzel Günü", Guido Lombardi'nin "Çalınmış Günler" ve D'Innocenzo kardeşlerin "Kötü Masallar" adlı filmleriyle devam edecek.

Türkçe ve İngilizce altyazılı gösterilecek filmler, çevrimiçi olarak İtalyan Büyükelçiliğinin web sayfasından izlenebilecek.