Haberler Ankara Haberler Ankara
07 Kas 2020 - 11:08- Asayiş G: 07 Kas 2020 - 11:09

Son dakika! Bank Asya'nın kurucu ortağı FETÖ firarisi, sahte kimlikle yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara polisinin düzenlediği operasyonla yakalanan örgütün "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden Kamil Yavuz M'nin üzerinden başkası adına düzenlenmiş kimlik çıktı Yakalanmamak için sık sık kılık ve adres değiştirdiği tespit edilen zanlının, örgütün finansal yapılanması içinde faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan firari zanlı Kamil Yavuz M, sahte kimlikle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyonda FETÖ firarisi Kamil Yavuz M, üzerinde başkası adına düzenlenmiş kimlikle gözaltına alındı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu Kamil Yavuz M'nin, örgütün " Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

İzmir'de etkin pişmanlıktan faydalanan bir şüphelinin ifadesinde, Kamil Yavuz M. hakkında "FETÖ'nün himmet paralarını legal hale getiren kişidir" şeklinde beyanda bulunduğu ve Kamil Yavuz M. hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince verilmiş arama kaydı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, halen örgütün finansal yapılanması içinde yönetici pozisyonunda çalışmaya devam eden zanlının, bugüne kadar yakalanmamak için kılık değiştirdiği ve sık sık adres değişikliği yaptığı belirlendi.

# Ankara Emniyet Müdürlüğü, Bank Asya, FETÖ, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, PDY, ankara, çankaya, türkiye, izmir
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Son Dakika! "Futbolda şike" davası karar bağlandı! 19 sanık hakkında... mask
Son Dakika! "Futbolda şike" davası karar bağlandı! 19 sanık hakkında...
Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 26 öğretmen gözaltına alındı mask
Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 26 öğretmen gözaltına alındı
FETÖ'nün emniyet "mahrem imamları" hücre evinde yakalandı! mask
FETÖ'nün emniyet "mahrem imamları" hücre evinde yakalandı!
Beşiktaş'ta kanalizasyon bakımı sırasında patlama: 2 yaralı mask
Beşiktaş'ta kanalizasyon bakımı sırasında patlama: 2 yaralı
Mersin'de kaybolan zihinsel engelli çocuk bulundu mask
Mersin'de kaybolan zihinsel engelli çocuk bulundu
Son dakika! İzmir depremiyle ilgili yeni gelişme! 9 şüpheli adliyeye sevk edildi mask
Son dakika! İzmir depremiyle ilgili yeni gelişme! 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı mask
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
Hatay'da 1800 litre sahte içki ele geçirildi mask
Hatay'da 1800 litre sahte içki ele geçirildi
Yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı mask
Yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı
Mardin'de PKK'lı bir terörist tutuklandı mask
Mardin'de PKK'lı bir terörist tutuklandı

07 Kas 2020 - 11:08 AA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü mask
Hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü
PKK'lı teröristler Hakkari'de işçilere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı mask
PKK'lı teröristler Hakkari'de işçilere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı mask
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
Hatay'da 1800 litre sahte içki ele geçirildi mask
Hatay'da 1800 litre sahte içki ele geçirildi
Mardin'de PKK'lı bir terörist tutuklandı mask
Mardin'de PKK'lı bir terörist tutuklandı
Ankara'da 17 yaşındaki kızın şüpheli ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi mask
Ankara'da 17 yaşındaki kızın şüpheli ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi
Anket Nasıl ZENGİN Olunur?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son dakika! 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi mask
Son dakika! 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! mask
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Muhittin Böcek 61 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu... mask
Muhittin Böcek 61 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu...
Bakan Koca kritik verileri açıklayıp uyardı! Vaka ve ölü sayısında son durum - 6 Kasım 2020 mask
Bakan Koca kritik verileri açıklayıp uyardı! Vaka ve ölü sayısında son durum - 6 Kasım 2020
Bir köy daha karantinaya alındı mask
Bir köy daha karantinaya alındı
Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 26 öğretmen gözaltına alındı mask
Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 26 öğretmen gözaltına alındı

GALERİ

Kim Milyoner Olmak İster 919. Bölüm Canlı İzle! 7 Kasım Kim Milyoner Olmak İster Tek Parça Youtube İzle! mask
Kim Milyoner Olmak İster 919. Bölüm Canlı İzle! 7 Kasım Kim Milyoner Olmak İster Tek Parça Youtube İzle!
Tek mutluluğu kas hastası çocuklarının gülümsemesi mask
Tek mutluluğu kas hastası çocuklarının gülümsemesi
Arıza Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 8 Kasım Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 8 Kasım Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Altındağlılara müjde... Altındağ’a bir mahalle kütüphanesi daha yapılıyor mask
Altındağlılara müjde... Altındağ’a bir mahalle kütüphanesi daha yapılıyor
Ankara Çankaya Zabıtası'ndan 50.000 denetim mask
Ankara Çankaya Zabıtası'ndan 50.000 denetim
Maria ile Mustafa 10. Bölüm Full İzle! 8 Kasım Maria ile Mustafa Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Maria ile Mustafa 10. Bölüm Full İzle! 8 Kasım Maria ile Mustafa Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL