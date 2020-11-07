07 Kas 2020 - 21:23- Belediyeler

Ankaraspor - Bursaspor: 1 - 1

TFF 1.Lig 9. hafta mücadelesinde Ankaraspor ile Bursaspor, Osmanlı Stadı'nda karşılaştı. Ankarasporlu oyuncu Ali Ülgen (2) bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.