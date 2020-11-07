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07 Kas 2020 - 21:23- Belediyeler G: 07 Kas 2020 - 21:38

Ankaraspor - Bursaspor: 1 - 1

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TFF 1.Lig 9. hafta mücadelesinde Ankaraspor ile Bursaspor, Osmanlı Stadı'nda karşılaştı. Ankarasporlu oyuncu Ali Ülgen (2) bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.
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TFF 1.Lig 9. hafta mücadelesinde Ankaraspor ile Bursaspor, Osmanlı Stadı'nda karşılaştı. Ankarasporlu oyuncu Ali Ülgen (2) bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.

07 Kas 2020 - 21:23 AA Ankara- Belediyeler

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