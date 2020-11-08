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08 Kas 2020 - 14:21- Siyaset G: 08 Kas 2020 - 14:22

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan son dakika açıklamalar

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"(Şuşa'nın kurtarılması) Orada hakimiyetin sağlanıyor olması Azerbaycan açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir"

Elif Duman
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şuşa'nın Azerbaycan ordusu tarafından 28 yıl sonra, Ermenistan işgalinden kurtarılmasına ilişkin, "Hakimiyetin sağlanıyor olması Azerbaycan açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir." dedi.

Oktay, Kanal 7'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Dağlık Karabağ'daki kritik öneme sahip Şuşa kentini Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasıyla ilgili soru üzerine Oktay, Ermenistan'ın çok uzun süredir Azerbaycan topraklarında işgalci bir devlet olduğunu belirterek "Pervasızca başka bir ülkenin toprağını işgal eden bir Ermenistan..." diye konuştu.

Ermenistan'ın Gence ve yakın bölgelerine ilave saldırılar düzenlediği hatırlatan Oktay, şunları kaydetti:

"Uzunca yıllar çalışılmasına rağmen veya çalışılıyor gözükülmesine rağmen bu işgalin kalıcılığını sağlamaya dönük neredeyse bir Minsk Grubu çalışmasına veya çalışmamasına şahit olduk yani Amerika, Fransa ve Rusya'nın eşbaşkanlıklarını yaptıkları çalışmalar... Hiçbir şey yapmayarak çözmeye doğru gidiyorlardı. Çözümsüzlüksüz, çözümdü. Orada işgalin, tamamen yerleşmesi ve diğer taraflardan tüm Ermenilerin de o bölgeye yerleştirilmesiyle alakalıydı. Dolayısıyla bu son saldırılar sonrasında Azerbaycan, 'Yeter artık' dedi. Aslında bir yandan da bizim söylediğimizi Azerbaycan da kendi içerisinde söyledi. 'Kendi göbeğimi kendim keserim' dedi ve kesmeye başladı."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Şuşa'nın stratejik anlamda en zirve denilebilecek bir yer olduğunu vurgulayarak "Şuşa'nın Azerbaycan içinde kadim bir anlamı ve önemi var. Kendi kültürü açısından da çok farklı bir önemi var. Şuşa'nın hem bu yol güzergahının kontrol altına alınıyor olması hem de orada Şuşa'nın çevrilmesi vardı. Şimdi orada hakimiyetin sağlanıyor olması Azerbaycan açısından çok ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir." ifadelerini kullandı.

# Azerbaycan ordusu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan, Şuşa, azerbaycan, işgal
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08 Kas 2020 - 14:21 AA Ankara- Siyaset

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