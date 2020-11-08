08 Kas 2020 - 14:45- Sağlık

Bakan Koca'dan soğuk hava ve maske uyarısı!

"Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem Kovid-19'a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur" "Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı"